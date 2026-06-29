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Dok publika sa nestrpljenjem očekuje njegove nove muzičke projekte, Emir Habibović ovih dana radi punom parom.

Prema saznanjima, pevač završava seriju novih kavera koji će ugledati svetlost dana sredinom jula, a kako saznajemo, publiku očekuju emocija, vrhunska produkcija i pesme koje će sigurno pronaći put do slušalaca. 

Ali, pored poslovnih uspeha, Emir ima i veliki razlog za slavlje u privatnom životu. Kao što smo već pisali, uskoro će postati deka jedne devojčice. Ta vest unela je posebnu radost u njegovu porodicu. Istovremeno, porodica s nestrpljenjem iščekuje još jedan veliki trenutak, jer će uskoro na svet stići i njegova prinova, šesto dete.

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Foto: Privatna arhiva

 Iako je raspored ispunjen studijskim obavezama, snimanjima i pripremama novih muzičkih iznenađenja, oni koji ga poznaju kažu da mu osmeh ovih dana ne silazi s lica.

Poslovni planovi teku po planu, a privatna sreća daje mu dodatnu energiju i motivaciju. Ako je suditi po onome što se priprema, sredina jula biće u znaku novih Emirovih kavera, dok će naredni period za njega ostati upamćen kao jedan od najlepših i najemotivnijih u životu, kako na muzičkom, tako i na porodičnom planu.

Publika s razlogom očekuje i nove pesme i nove lepe vesti iz doma popularnog pevača.

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