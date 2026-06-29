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Stanija Dobrojević ponovo je izazvala buru u rijalitiju Elita 9, nakon što je pokušala da objasni prethodnu izjavu o Maji Marinković, ali je novim rečima dodatno podigla prašinu među gledaocima.

Nakon što su mnogi njen komentar ocenili kao sporan zbog pominjanja navodne nacionalne pripadnosti Maje Marinković, Stanija je pokušala da se opravda u programu, tvrdeći da nije imala nameru nikoga da uvredi.

Stanija pokušala da se opravda

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

- To je Maja Marinković, Romkinja iz Belog Potoka, bez da ikog uvredim. Nema tu uvrede na nacionalnoj osnovi kako kažu. Taki je Rom, ona je Romkinja i treba da bude ponosna na svoje poreklo - rekla je Stanija u intevjuu sa voditeljem Darko Tanasijevićem.

Ipak, upravo ovakva formulacija dodatno je izazvala reakcije, jer javno označavanje nečije navodne pripadnosti nacionalnoj manjini pred milionskim auditorijumom može imati ozbiljnu konotaciju, posebno ako se osoba sama nije tako izjasnila.

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