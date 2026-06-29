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Bivša učesnica rijalitija "Elita", Stefani Grujić, ponovo je iznenadila javnost i pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi se pitaju da li je konačno stala na "ludi kamen". Nakon niza skandala i turbulentnih veza, izgleda da je rešila da okrene novi list.

Iako smo od nje u prošlosti navikli na drame i sukobe, Stefani je ovog puta privukla pažnju potpuno drugačijim povodom. Ona je na svojim društvenim mrežama podelila fotografiju na kojoj pozira u prelepoj, elegantnoj venčanici, što je odmah podgrejalo sumnje da je svadba na pomolu.

Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste misteriozni detalj u uglu njene objave - poruka od njenog novog dečka, čiji identitet još uvek uspešno i strogo krije od očiju javnosti.

Foto: Printscreen

"Ti si sve ono što sam želeo celoga života, kao malom si mi se u snovima pojavljivala i sada si konačno moja", glasila je emotivna poruka kojom se pohvalila bivša zadrugarka.

Sve to je ispratila i romantičnom muzičkom pozadinom, odabravši pesmu Dženana Lončarevića "Cvete beli", zbog čega su mnogi ubeđeni da se u njenom životu sprema veliki korak. Ipak, ona se još uvek nije zvanično oglasila povodom ovih nagađanja kako bi potvrdila ili demantovala udaju, a prošlog meseca je delila da ju je izabranik verio.

Skandalozna prošlost

Podsetimo, Stefani je nedavno bila akterka jedne od najšokantnijih afera u istoriji rijalitija. Njena turbulentna romansa sa Danijelom Dujkovićem Munjezom završila se neslavno, nakon čega je iznenadila sve uplovivši u vezu sa Jovanom Tomić Matorom.

Ipak, pravi šok za gledaoce usledio je kada se saznalo da je Stefani u međuvremenu u tajnosti rodila sina Konstantina, a da je biološki otac upravo Munjez!

1/6 Vidi galeriju Stefani Grujić Foto: Printscreen

Da situacija bude još gora, on je za dete saznao tek tokom svog boravka u rijalitiju, što je izazvalo nezapamćenu medijsku pažnju, dok je ona u tom periodu bila u emotivnom odnosu sa Matorom.