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Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević trenutno bije brojne bitke u "Eliti", a najteže joj padaju one koje vodi sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, njegovom bivšom ženom Aneli Ahmić, kao i Asminovom novom izabranicom Majom Marinković.

Brojne provokacije i uvrede zaprepastile su gledaoce, pa tako i Stanijinu porodicu, zbog čega je njena majka Slavica Dobrojević rešila da se posle višegodišnje medijske ćutnje prvi put oglasi baš za Pink.

Stanija je prolila reku suza zbog svega što joj Asmin i Maja govore poslednjih dana, a tiče se njene porodične tragedije, kada je u ratnim devedesetim ostala bez oca.

Podsetimo, Stanijin otac je pogubljen u ratu, a Asmin Durdžić, njen bivši verenik, protekle noći istakao je da je njen otac možda i živ, ali da je pobegao od njene majke i čitave porodice. Takođe, Maja Marinković je istakla da će Stanijinog brata Sanija voditi u Tursku na transplataciju kose koja mu je "opala od stresa zbog sestrinih eksplicitnih slika", iako zna da je Dobrojevićeva govorila da je brat dobio alopeciju zbog traume koju je doživeo kada su izbegli iz Hrvatske, tokom akcije "Oluja".

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Ove rečenice zgrozile su Slavicu, Stanijinu majku.

- Neverovatno da se neko izruguje tako strašnom tragedijom u kojoj je jedna porodica izgubila sve. Stanijin otac je imao samo 40 godina kada je tih nesrećnih devedesetih poginuo braneći svoje ognjište. Ostala sam sama da podižem i vaspitavam svoju decu. Učila ih da budu dobri ljudi i da ne mrze nikog. Zato je Stanija i dala pristup Asminu jer nije bila naučena da mrzi posle svega što je naša porodica doživela. Ali, nažalost, Stanija je dala pristup ne čoveku druge vere, već lošem čoveku, zato i doživljava danas ove primitivne uvrede od nekog ko za bolje i drugacije očigledno ne zna - šokirana je Slavica, koja se osvrnula na provokacije Asmina i Maje na račun njenog sina, Stanijinog brata.

- A Sani, brat, od stresa izgubio kosu. I ološ se drznuo da ga zbog toga proziva? A on? Vredan, uspešan, divan sin i brat, danas partner jedne divne devojke. Čvrstog karaktera i nežne duše, pitajte Rumljane, koji se iz sve muke i tuge izborio i postao ljudina.

- Mi ne volimo što je Stanija ušla u rijaliti - to je bio njen izbor i njena odluka. Naš izbor je da se javno ne eksponiramo, ali, što se tiče Stanije, ona u nama uvek ima podršku i imaće je zauvek. Ja sam jedna majka koja je ponosna na svoju decu jer sam ih odgojila da vole i poštuju ljude, da ne gaje mržnju u sebi zbog svega što nam se dogodilo, jer mržnja može da te uništi. I ponosna sam kakvi su ljudi ispali. Oni su danas ljudi koji brinu o meni, čuvaju me i štite baš onako kako sam ja njih pazila kada smo ostali sami, oni bez oca, ja bez svog supruga - objasnila je Slavica.

Foto: Printscreen/ Instagram

Poslednji Stanijin zagrljaj s ocem

- Stanija je obožavala svog oca. Tog kobnog jutra je zagrlio čvrsto, izljubio i rekao:"Tata će se vratiti". Nikad se nije vratio. Zamislite kakav je to utisak ostavilo na dušu jedne male devojčice. Ne, ne možete ni da zamislite. A moja Stanija, borac u svakom smislu, dusa nežna, lomljiva... Nije imala sreću da sretne pravog partnera sa kojim bi išla kroz život. Ali ona ide sama, tako mala i sićušna... I ne da se, gradi i stvara svoj zivot. Ne gubi vreme čekajući princa da joj sve gotovo servira, već pravi svoje gnezdo sama, ako bude sreće da ga napuni sa još članova, ako ne - Bog je tako hteo. A hteo je da živi svoj život i uživa - ispričala je Slavica za Pink.rs.

Osvrnula se i na pojedine negativne komentare.

- Ne dopadaju mi se komentari ljudi koji znaju da kažu kao da smo mi jedini kojima se dogodila tragedija. Žalosno je što se to banalizuje na taj način jer ako banalizuješ jednu tragediju, banalizuješ bol svake porodice koja je doživela tako nešto. Pa ljudi koji srećom nisu doživeli nikakve tragedije u svom životu bolje da ne pominju tu temu ako već nemaju nešto lepo da kažu.

Asmin nas je prevario

Na bivšeg zeta nije želela da troši reči. Kako je objasnila, tek mu sada vidi pravo lice.

- Što se tiče Asmina, ovaj rijaliti ga je ogolio. On, nažalost, ne voli ni sopstveno dete, a kamoli nekog drugog. Uložio je maksimalan trud da se lažno predstavi i da nas prevari da je dobar covek - rekla je ona, a potom se osvrnula na komentare pojedinaca koji se pitaju čime se Stanija bavi i kako zarađuje za život.

- Ne mogu da verujem da ljudi u 21. veku uopšte postavljaju takva pitanja kada je tehnologija toliko napredovala, a mogućnosti ogromne da svako obrazovan i vredan može da sedi kući za svojim laptopom i kreira svoj biznis plan i buduću zaradu - objasnila je Stanija za Pink.rs.

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