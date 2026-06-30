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Gabrijela Pejčev u velikoj ispovesti otkria je detalje iz perioda kada je bila u vezi sa muškarcem za koga je mislila da je onaj pravi, međutim, vremenom je shvtila da joj se život pretvorio u pakao.

Pevačica je prvo govorila o vezi sa rukometašem.

Na pitanje da li su bili vereni, pevačica je odgovorila:

- Pa mi smo već živeli zajedno, tako da mislim to je i više od toga po nekim mojim shvatanjima.

O tome da li se rado seća te emotivne veze, da li je to partnerstvo uspelo da stabilizuje njen emotivni život ili je još jedno bolno iskustvo ističe:

- Pa to je bolno iskustvo. Moja da kažem ta potraga za nekom istinom i za nekim rešenjem sa psihoterapeutom krećem upravo posle te veze sa Medenicom. Ja sam iskreno mislila da je to do kraja života i da se to nikada neće završiti, ali dobro okolnosti su bile...

Na pitanje da li je to bila bajka devojčice koja je sada u biću jedne odrasle žene ili je to bila neka podsvesna želja da se konačno nađe muška figura koja bi značila ono što je tata značio mami i porodici, kaže:

- Ja sam apsolutno svaki put posle tatine smrti želela da nađem, a to i struka kaže nekog ko će da zauzme tu zaštitničku ulogu i da prosto budem spašena. Posebno svih tih godina nakon rijalitija i osuda i svega biti sa nekim ko je i slobodan, jer mene su već vezivali za prethodnu priču sa čovekom koji je imao suprugu i porodicu i onda sam možda i podsvesno bila rasterećena što eto taj neko sa kim sam sada i slobodan je i prosto mi smo i putovali zajedno i kretali se i... Ali i voleli smo se, nije to sad bilo kao eto to je samo moj beg od nekog tog drugog sveta, ali ja sam imala veliku želju da se povučem medijski...

Medijsko povlačenje

Na konstataciju da su i njeni partneri voleli da se povuče medijski Gabrijela pred kamerama za Blic otkrila:

- Pa svaki taj odnos me je slomio jer da nije tako, ja sad to kažem iz ove perspektive i to se tako i pokazalo, dakle ako nisi mogla da se izboriš za neku svoju poziciju da i ti imaš svoju profesiju, da i tebi posao trpi, da ti karijera stagnira, ja se često šalim na tu temu da ja nisam imala te pogrešne izbore, pogrešne, mada svaki izbor je pravi u datom momentu, prosto mislim da bih sada bila u Sava centru i držala pet koncerta zaredom i u to sam apsolutno sigurna.

- To je neki da kažemo moj prvi dodir sa manipulatorima. Jer ne mogu da kažem da su prethodni partneri bili manipulatori. Mislim da su samo bili previše iskrene i dobre osobe. Koliko god to sad nekome zvučalo da je nelogično da izađe iz mojih usta, ali prosto to su bile dobre osobe. I Medenica sam je bio dobra osoba i dan-danas je, ali prosto bili smo mladi i razlikovali su nam se životi i želje na kraju krajeva - kaže Gabrijela.

1/6 Vidi galeriju Gabrijela Pejčev Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Pink, Printscreen Instagram

Na pitanje kako je uspela da se veže za nekoga ko je na neki način bio njen psihološki progonitelj, misleći na vezu koja je bila posle i trajala dve godine, Gabrijela ističe:

- Pa zato što taj neko dođe tako upakovan da vi mislite da ste zaštićeni od svega. Ti ne moraš da radiš, pa evo sve ti je pruženo, sve možeš da imaš šta poželiš. Na kraju je to da kažemo neki zlatni kavez koji kada stavite na papir preskupo košta. Mene je zapravo preskupo koštao i mira i spokoja - govorila je pevačica za Blic

U trenucima njegove psihološke agresije Gabrijela je istakla kako je reagovala:

- Pa uvek sam ja kriva. Za sve sam ja kriva. Moje samopouzdanje je bilo na nuli. Ravno nuli. Odlazak na posao stresan zato što je svaki put pitanje da li ti neko prilazi, da li ti neko piše, pa vi onda referišete, pa date telefon, pa onda probate da se iščupate i kažete pa dobro daj ti meni tvoj telefon, pa moj ne može. Mislim da je toliko ispran mozak osobi koja je izmanipulisana u tom momentu da vi prosto ni ne možete da da rezonujete stvari. Jer ja stvarno smatram da ja u tom periodu kao da nisam bila ovaj pri sebi. I strahujete od svega pa čak i od toga šta ako vas napusti, a kasnije budete svesni toga da ste vi napušteni mnogo ranije. Mislim on je iz mog života prosto otišao mnogo ranije. Samo ja to nisam želela da vidim i da prihvatim, što se kasnije ovaj rezultiralo tome da je on već imao godinu dana paralelnu vezu.

Foto: Kurir Televizija

Spas iz ove situacije Gabrijela je pronašla u radu sa stručnjakom, knjigama i svesnoj odluci da se bori za sebe. Kroz psihoterapiju je uspela da vrati samopouzdanje i ponovo izgradi svoj život, a rezultati tog rada se danas najbolje vide.

- Ja sam u tom momentu i to i danas praktikujem počela da pišem sve svoje osobine i šta je za te osobine potrebno, biti dobra ćerka, pa kakve osobine treba da ima ta osoba, biti dobra tetka, dobar prijatelj, koje su osobine za to. Ja ja sam jako puno radila u tom u tom periodu kada sam nezvanično odlučila da ću otići iz takvog odnosa. To jest, inače ja nemam naviku da hvalim sebe, ali moram da kažem da za sebe smatram da sam izuzetno hrabra žena i da sam u mnogo kritičnih i strašnih situacija istupala korak napred i podnosila mnogo veći pritisak jer sam znala da nakon tog koraka tu je da kažem ozdravljenje. I tu su mi jako pomogle i psihološke knjige koje sam u tom momentu čitala ovaj neke sam ponavljala i nebrojano puta. Prosto mislim da ta odluka za rad na sebi je rezultirala i plod svega toga i sad dolazi možda i najviše. Rezultati se sada najviše vide - kaže Gabrijela za Blic