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Džejla Ramović i Jakov Jozinović prethodnih 24 sata glavna su tema medija i javnosti. Nakon što je isplivao snimak gde se pevvač i pevačica strasno ljube na jahti, izgleda da se bivši partner Ramovićeve, ali i drug Jakova Jozinovića razbesneo.

Njegov potez šokirao je korisnike društvenih mreža.

Naime, na mreži X pojavile su se tvrdnje fanova da je frontmen slovenačkog benda "Džoker aut" Bojan Cvijetićanin navodno otpratio, a po svemu sudeći i blokirao i Džejlu Ramović i Jakova Jozinovića.

Objave sa navodnim dokazima brzo su se proširile društvenim mrežama, a korisnici platforme uveliko komentarišu da je reč o novom zapletu u odnosima troje mladih muzičara. Ipak, nijedno od njih se tim povodom nije oglašavalo, pa ove informacije za sada ostaju na nivou spekulacija.

Zanimljivo je da su Bojan i Jakov, uprkos pričama o Džejli, godinama negovali dobar kolegijalni odnos. Frontmen "Džoker auta" više puta je na društvenim mrežama delio zajedničke fotografije sa Jakovom i javno podržavao njegov rad.

Da su bili u dobrim odnosima potvrđuje i činjenica da je bend "Džoker aut" gostovao na koncertu Jozinovića u Ljubljani, održanom 8. maja.

Podsetimo, Džejla nikada nije javno potvrdila vezu sa Bojanom, iako su mediji dugo pisali o njihovoj romansi. Na pitanje o njihovom odnosu ranije je odgovorila veoma diplomatski.

- Hajde to da ostavimo da neki drugi put. Oni su malo pobrkali lončiće. Samo su mu zalepili epitet da je glumio u spotu, a on dečko i pisao scenario i režirao, a sve je to palo u senku zbog tih naslova. Na kraju se, zapravo, sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno samo zaboravili - rekla je pevačica za Klix.ba. nedavno.

Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Ko je bivši dečko Džejle?

Bojan Cvjetićanin je slovenački pevač i glumac, najpoznatiji kao frontmen rok benda Džoker Aut. Rođen je u Ljubljani, a poreklom je iz Bosne i Hercegovine. On je 2023. godine predstavljao je Sloveniju sa svojim bendom na "Pesmi Evrovizije" u Liverpulu sa pesmom „Carpe Diem“, gde su zauzeli 21. mesto.

Kurir.rs

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