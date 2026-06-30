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Pevaćica Mahrina ponovo je zabrinula svoje pratioce objavom na društvenoj mreži Instagram. Pre samo mesec dana Mahrina je bila u bolnici gde je imala ozbiljniju operaciju pa joj je ugrađen i stent, a sada se ponovo oglasila iz bolničke postelje što je sve zabrinulo.

Tačan razlog njene hospitalizacije trenutno ostaje nepoznat, budući da se Mahrina nije dodatno oglašavala o svom zdravstvenom stanju. Uprkos tome, njeni fanovi su odmah odreagovali, obasipajući je brojnim komentarima, privatnim porukama podrške i željama za brz oporavak.

“Kad god postane glasno previše ili naporno, seti se da imaš svoj mir i nekog ko misli na svaku sitnicu koja ti treba. Neka ti ovo ulepša dan. Tu sam korak iza tebe…”, stoji u poruci koju je pevačica podelila.

1/4 Vidi galeriju Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina oglasila se iz bolničkog kreveta i otkrila da čeka na operaciju. Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Pre mesec dana se vratila s odmora u bolovima

Podsetimo, Mahrina je u maju ove godine hitno je operisana u Beogradu nakon što joj je pozlilo na odmoru. Njoj su lekari ugradili stent u bubreg.

Naime, odmor na Kipru Mahrini su prekinuli nesnosni bolovi u leđima i visoka temperatura, zbog čega je odmah zatražila medicinsku pomoć.

Lekari na Kipru su tada odmah shvatili da je pevačici zbog kamena u bubregu neophodna hitna operacija zbog čega se pod analgeticima vratila u Srbiju.

"Imala sam veći kamen u bubregu koji je morao da se izvadi. Međutim tokom operacije to nije uspelo, pa su mi ugradili stent do sledeće operacije, kada će ponovo pokušati. Inače samo oni koji su prošli znaju kakvi su to bolovi. Moram javno da se zahvali doktorima i sestrama iz KBC "Zvedzdara" koji su odmah bili tu za mene i pomogli mi", poručila je Mahrina tada i otkrila kako se sada oseća: