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Čeda Čvorak već decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih lica domaće estrade. Kao frontmen grupe Luna izgradio je uspešnu karijeru, a osim po brojnim hitovima, publika ga je godinama prepoznavala i po specifičnom imidžu koji gotovo nikada nije menjao.

Jedan detalj posebno je bio njegov zaštitni znak – kačket, bez kog su ga fanovi retko viđali u javnosti. Međutim, Čeda je sada odlučio da napravi malu promenu koja nije prošla nezapaženo.

Naime, pevač je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj pozira bez kačketa, prvi put posle dužeg vremena pokazavši svoju kosu. Ovakvo izdanje iznenadilo je mnoge pratioce, koji su u komentarima odmah primetili da izgleda drugačije nego što su navikli da ga viđaju.

Foto: printsacrean

Iako je reč o jednostavnoj promeni, jasno je da je Čeda ovim potezom osvežio svoj prepoznatljiv izgled i pokazao da se ne plaši da odstupi od imidža koji ga je pratio godinama.

Podsetimo, Čeda je nedavno govorio i o svojoj karijeri, otkrivši da se poslednjih godina manje bavi aktivnim stvaranjem muzike, da razvija druge poslovne projekte, ali i da planira album na kojem će se prvi put predstaviti kao kantautor.