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Milena Kačavenda najomraženija je osoba u "Eliti 9" ako je suditi prema mišljenju učesnika ovog rijalitija, čije je finale zakazano za ponedeljak, 20. jul.

Ovakav zaključak proizilazi nakon što su na nominacijama samo njih četvoro bili za to da ona ostane u kući, dok su ostali glasali za Daču Virijevića. Milena je otišla u izolaciju, ali je zahvaljujući glasovima publike ostala u rijalitiju iz kojeg je u nedelju izbačena Vanja Prodanović.

Inače, Milena, koja je u javni svet ušla kao lažna kuma Ane Ćurčić, sa kojom je sada na sudu, od samog početka otkako je postala deo rijaliti programa privlačila je veliku pažnju javnosti svojim burnim životom.

Naime, svojevremeno je izašla fotografija iz bolnice, a Milena je tada ispričala šta se dogodilo u tom periodu.

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Postoji jedna fotografija na koju sam se ja šokirana, vezano za period posle moga razvoda. Otišla sam na kliniku koja se bavi bolestima zavisnosti. Slika moja je iz bolnice gde sam bila zbog insomnije i hiperbulimije. Uradili su mi psihoanalizu i rekli da je dobro što sam došla, završila sam sedam dana psihostabilizaciju - pričala je Milena u rijalitiju.

Ona je priznala da je imala težak život.

- Moj život ima crnu stranu. Stojim iza svega što sam prošla. To su niski udarci. Ana je imala priliku da mi se sveti i pre mog ulaska ovde. Ja sam tu sliku poslala na šest adresa prijateljima. Slika je iz bolnice i znam da je ona dala. Nije ružno biti u bolnici na psihostabilizaciji. To na glavi služi za stimulaciju serotonina na mozgu. To je jedna od slika, a ima ih četiri. Znam da ona to sprema, kao i audio snimke. To na glavi mi je lečilo mozak - rekla je Kačavenda u rijalitiju, te dodala:

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Petar Aleksić

- Ne tangira me što je to objavila i jasno mi je šta servira. Može u moju krštenicu da okači, ne zanima me - rekla je Milena.