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Rada Manojlović već neko vreme uživa u ljubavi sa partnerom koga se trudi da sakrije od javnosti. Međutim, ekipe novinara koji se svake nedelje nalaze na aerodromu više puta usnumili su pevačicinog partnera kada je dolazio po nju. Sada je i otkriveno kako su se upoznali pevačica i njen dečko.

Znaju se odavno

Kako tvrdi izvor blizak pevačici oni su se upoznali tako što je njoj bio potreban vozač.

U to vreme apsolutno ništa nije slutilo na to da će ikada započeti emotivnu vezu. Ipak, ljubav im se desila tek nakon njegovog razvoda, kada ga je pevačica zaposlila kao svog vozača. Zahvaljujući tome što su svakodnevno provodili mnogo vremena zajedno, Vladimir ju je u stopu pratio kao pravi džentlmen, a Rada je ubrzo shvatila da joj u životu upravo treba takav, čvrst oslonac.

Kada su shvatili da jedno drugom izuzetno prijaju, započeli su romansu, ali su se trudili da je sačuvaju od očiju javnosti.

Od vozača do dečka

Poučena prethodnim iskustvima, kada je morala da objašnjava razloge raskida sa bivšim momcima, Rada nije želela da ponovi istu grešku. Pevačica je odlučila da ovog puta svoju privatnost sačuva, vodeći se parolom da sreća duže traje kada niko ne zna za nju.

- Rada i Vladimir su se znali jako dugo, znali su se još dok je on bio u braku. Tada apsolutno nije delovalo da će oni ikada započeti vezu, ali su se zbližili nakon što se on razveo i počeo da radi kao njen vozač. Svakodnevno su provodili mnogo vremena zajedno, a Vladimir je kao pravi džentlmen Radu pratio u stopu i u svim trenucima joj je bio podrška, započeo je izvor i dodao da je pevačica tek tada shvatila da joj u životu treba čvrst oslonac.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

- Malo po malo, shvatili su da jedno drugom jako prijaju, pa su i započeli emotivnu vezu. Ipak, trudili su se da javnost ne sazna za to, jer je Rada uvek javno govorila o svojim momcima, a sada je odlučila da bude drugačije. Nije joj bilo svejedno kada je morala da objašnjava razloge raskida sa bivšima, pa nije želela da ponovi grešku, a i kako kažu sreća duže traje kad niko ne zna za nju, dodao je izvor.

Komšije ga viđaju

Susedi ističu da Vladimir pevačici često donosi kese iz nabavke, uglavnom noću, s obzirom na to da je Rada "noćni tip" i retko izlazi iz stana pre 14 ili 15 časova.

Bez obzira na njen način života, komšije i lokalni ugostitelji za nju imaju samo reči hvale, navodeći da je prava "devojka iz naroda", da nikada ne glumi ludilo i da se uvek svima srdačno i nasmejano javi.