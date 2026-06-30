UMIVA SE KISELOM VODOM , IDE U SAUNU NA MASAŽE I TRETMANE: Pevač otkrio tajnu svog izgleda i priznaje da mu muškarci to zameraju
Dragan Kojić Keba važi za pevača koji itekako vodi računa o svom izgledu. Jednom prilikom pevač je otkrio u čemu je tajna njegovog izgleda.
Tajna izgleda
Njegova rutina nege i održavanja kondicije vrlo je jasna i zahteva disciplinu.
Keba je otkrio da redovno praktikuje tretmane lica, odlazak u saunu i na masaže četiri do pet puta mesečno. Kada je u pitanju fizička aktivnost, pevač dva puta sedmično praktikuje brzi hod na Bežanijskoj kosi, prelazeći deonice od pet do šest kilometara uz muziku i vežbu.
- Sauna, masaža, 4-5 puta mesečno, brzi hod tu na Bežanijskoj kosi, 5-6 kilometara, dva puta sedmično, muzika, vežba - rekao je Keba, pa je potom dodao:
- Zameraju mi, pogotovo muškarci, daj bre, šta, ti nokte, stalno nešto... Čekajte ljudi, ako negujem nokte, ako postoje dlake u ušima, nosu, daj to sredi, ne znam. Onda od skoro u "Zvezdama Granda" stalno me zezaju za obrve. Ali ljudi ovo su moje obrve, šta vam je je l ste dobro, nema tu nikakve tetovaže, nego koriguješ vremenom. A šta treba da uzmem, onu živu ogradu je li?
Eva Ras slaba na pevača
Glumica Eva Ras u jednoj emisiji odigrala je igricu "Odnosi, brak, korpa" i od svih ponuđenih muškaraca sa javne scene izabrala Dragana Kojića Kebu uz reči: "Njemu može sve".
Imala je zadatak da od ponuđenih muškaraca sa javne odluči ko je za seks, ko za brak, a kome bi "dala korpu".
- Aco Pejovié - korpa! Era Ojdanić - korpa! Lazar Ristovski - korpa! Desingerica... Ne znam, ali videla sam da je ćelav, tako da korpa. Haris Dzinović, ako skine sešir, možda. Mima Karadzić? I on je odrtavio, i njemu korpa! Dragan Kojić Keba, on je moj idol, njemu može sve - rekla je Eva za Republiku.
Kurir,rs