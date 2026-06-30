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Ćerka folk dive Goce Božinovske i pevačica Jelena Vučković privkula je pažnju javnosti kada se pojavila na jednom događaju u Beogradu sa svojim novim dečkom, a spekuliše se da upravo njen izabranik duguje novac bivšim devojkama. Ona je ovog puta progovorila o tome, kao i o bolnoj prošlosti, ali i prevari koju je doživela.

Dok je govorila o svom partneru sa kojim uživa i koji se, inače, bavi ugostiteljstvom, istakla je da je ne zanimaju priče o njegovim navodnim nečasnim potezima prema bivšim devojkama. Naime, priča se da je ostao dužan nekadašnjim partnerkama sa kojima je sarađivao.

Ovo je ona sa svojim novim dečkom:

1/5 Vidi galeriju Pevačica u žiži interesovanja Foto: Kurir

"On je normalan momak, milioner..."

- On se bavi ugostiteljstvom, nisam nešto duboko zalazila, to je njegova prošlost, ne mešam se u njegov posao - rekla je Jelena naglasivši da ne veruje u glasine.

- Moj dečko je jedan normalan momak, milioner u duši, ima veliko srce, a kamioni, milioni, avioni, to nas ne interesuje - priznaje pevačica.

Ona je ovom prilikom istakla da njen partner nikada ne govori ružne stvari o svojim bivšim devojkama, što joj uliva dodatno poverenje.

- Lep je i zgodan, imao je žena sigurno. Ne bojim se, jer znam da to ne može biti istina. On o bivšima govori sve najlepše - otvoreno priča pevačica.

1/5 Vidi galeriju Pevačica ide napred kroz život Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Mogu i ja sutra da prevarim"

U istom razgovoru, Jelena se osvrnula na težak životni period kada je prošla kroz pakao nakon što je saznala da ju je bivši suprug varao. Ističe da je danas mnogo opreznija u odnosu na to vreme.

- Starija sam i iskusnija, malo su mi sada više oči otvorene. Kada volimo mislimo da je to - to, mogu i ja sutra da prevarim, može i on, sve je u životu moguće - priznaje Jelena, a potom ističe da više ne želi da spominje one ljude koji su joj priredili loše stvari, jer se oni, kako kaže, "jednom rode", prenosi Telegraf.

Neostvarena želja sa majkom

Na kraju, pevačica je istakla da bi želela da snimi duet sa svojom majkom, Gocom Božinovskom.

1/7 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

- Ne bih nikada zabranila mami da peva, ali bih volela da mogu da priuštim mami i ocu sve, srce bih im dala. Moja majka je trenutno u tom fazonu da čuva unuke, kuva nam, ona je jako dobar kuvar, ona nas okuplja - priznala je Jelena, uz isticanje da bi joj bilo prilično drago da u budućnosti ona i mama ukrste glasove i snime zajedničku pesmu ili prepevaju neki od Gocinih hitova.

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