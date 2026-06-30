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Maja Marinković i Stanija Dorojević ponovo su ušle u sukob i nisu štedele reči. Stanija je otkrila da njena bivša drugarica već 10 godina naplaćuje intimne usluge, dok je Maja istakla da Stanija moli za novac kako bi platila kiriju za stan.

Stanija Dobrojević je u naletu besa potkačila i Majinog oca, Takija Marinkovića.

– Misliš da ti je otac Radomir Marinković Taki ponosan! Zarađuješ već 10 godina od intimnih odnosa. Poslao te da budeš rijaliti zvezdica... – urlala je Stanija.

Maja joj, naravno, nije ostala dužna. Dok ih je obezbeđenje pratilo u stopu, Marinkovićeva je žestoko uzvratila prozivkama na račun Stanijine karijere i finansija.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

– Narikačo, možeš samo na sahranama da pevaš! Neće niko kiriju da ti plati, a ti moliš! – odbrusila je Maja u Zadruzi 9 Eliti.

Sukob je u potpunosti eskalirao kada su u svađu uvučeni članovi porodice. Stanija je iskoristila priliku da istakne kako ne može da veruje da joj je Asmin Durdžić udario na pokojnog oca.

Podsetimo, Stanija Dobrojević ponovo je uspela da zapali javnost i napravi opšti haos u rijalitiju "Elita 9"! Nakon što je pokušala da se "opravda" za svoje izjave o Maji Marinković, rijaliti učesnica je samo dolila ulje na vatru, a tenzija među gledaocima je dostigla apsolutni vrhunac.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

Pravdajući se u intervjuu sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, Stanija je izgovorila rečenicu o kojoj sada bruji ceo region: