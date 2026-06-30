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Marija Egelja, voditeljka koji imamo prilike da vidimo na ružičastoj televiziji, uživa u ljubavi sa biznismenom Aleksandrom Dabićem sa kojim je dobila dva sina.

Zajedno sa svojom decom, par je porodično otputovao na primorje, odakle se voditeljka redovno oglašava na društvenim mrežama.

Sudeći po fotografijama koje je podelila, nema sumje da Marija posebno uživa u toplim letnjim danima kraj mora. Mnogo pozitivnih komentara bilo je adresirano na objave lepe pevačice koja je pozirala u bikiniju, a mnogi su saglasni u tome da i posle dva porođaja, ona izgleda savršeno.

1/4 Vidi galeriju Marija Egelja uživa na moru tokom toplih letnjih dana Foto: Printscreen Instagram

Na jednoj od podeljenih fotografija, ona je okrenula zadnji deo tela kameri dok je na sebi imala providnu haljinu sa otvorenim leđima ispod koje se nazirao kupaći.

"Dete apsolutno promeni život"

Ona je nedavno otvoreno govorila koliko joj je porodica važna istakavši da se s dolaskom deteta menjaju prioriteti.

- Od tinejdžerskih dana konstantno radim pa se našalim da je red da i ja malo odmorim. Dete, beba, apsolutno promene život, kako privatni tako i poslovni, zapravo prioriteti se malo promene. Dobra organizacija je bitna, kao i posvećenost, ali ne treba da se trudimo da u ovom vremenu budemo savršene žene, majke, radnice, već da budemo srećne, to je bitnije - rekla je ona za Blic jednom prilikom.

1/7 Vidi galeriju Ovako je Marija Egelja sredila kutak za sina Luku Foto: Printscreen/Instagram

Raskinula veridbu sa fudbalskim trenerom

Podsećamo, pre nego što je zavolela Aleksandra, Marija je bila u emotivnoj vezi sa 16 godina starijim fudbalskim trenerom Ljubišom Rankovićem, za kog je bila i verena, a ovako je ranije govorila o ljubavi:



Ovako je ona izgledala ranije:

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- Kažu da o ljubavi, sreći i bogatstvu ne treba pričati, dovolino je da se vide. Za moje raspoloženje zaslužan je partner, voljena sam i zaljubljena. Znamo se dovoljno dugo da smo se savršeno dobro upoznali i osećamo da smo jedno za drugo. Razume moj posao i podržava me, ali želi da bude osoba iz senke. Osvojio me je, osim što je izuzetno lep i zgodan, i velikom upornošću, jednostavno nisam mogla da mu kažem 'ne' - priznala je tada Marija za magazin "Gloria".

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