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Voditeljka Nataša Pavlović, koju narodski zovu imenom popularne emisije koju vodi, "Praktična žena", nije imala problem da otvoreno govori o teškom životnom periodu koji je obeležio njeno odratsanje. Osim toga, ona je govorila o svom nesvakidašnjem stavu o braku, ali i o fazi kada se ugojila više od 20 kilograma.

Borba sa depresijom postala je pravi traumatični period za voditeljku koja je teško podnela preseljenje porodice iz Zagreba za Beograd.

"Ugojila sam se 20 kg od depresije"

U to vreme, Nataša se suočila sa dubokom depresijom usled koje se ugojila 20 kilograma, a upravo to joj je ostavilo traumu koja je i danas seća na teške dane.

1/8 Vidi galeriju Voditeljka Nataša Pavlović Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- Izgubila sam samopouzdanje i sve, nisam imala identitet, mislila sam da nikada više neću biti iskreno i bezbrižno srećna, ali život je čudo i sve može da demantuje. Nakon godinu dana mama više nije znala šta da radi sa mnom. Skoro sam pala razred, povukla sam se i patila.

Ugojila sam se 20 kilograma od depresije i danas imam traumu od gojenja jer me vezuje za jako loš period u životu.Nisam se nasmejala godinu dana i mama je odlučila da me odvede u Zagreb iako su svi govorili da nije normalna i da nije trenutak za to - rekla je ona jednom prilikom za Blic.

Nakon godinu dana u kojima se, prema njenim rečima, nijednom nije nasmejala, Natašina majka je donela hrabru odluku, dok je ignorisala savete okoline, odlučila je da svoju ćerku vrati u Zagreb.

"Kad sam čula da je imao milion žena..."

Nataša uživa u ljubavi sa producentom Predragom Pavlovićem. Kada je govorila o njihovom odnosu, otkrila je detalj koji je mnogima zapao za oko. Naime, ona uopšte ne mari za to što je njen suprug pre nje imao, kako kaže, milion žena, već joj je bilo vrlo drago zbog toga.

Voditeljka, takođe, smatra da mladi ljudi, ukoliko ne prožive dovoljno izlazaka i putovanja pre braka, mogu "poludeti" kada dođu u pedesete godine.

1/7 Vidi galeriju Nataša Pavlović Foto: Mondo/Stefan Stojanović, Printskrin/Instagram

- Mlad čovek kada se zaljubi odmah bi i venčanje i decu, jer misli da će to trajati zauvek. Međutim, bitno je da oboje prožive toliko toga da bi brak kasnije bio skladniji i da u pedesetim ne bi "poludeli" - istakla je ona svojevremeno, dodajući da je, u momentu kada je počinjala emotivnu vezu sa svojim sadašnjim suprugom, želela da zna šta je sve tačno preživeo pre nje.

- Sve sam ga detaljno ispitala, pa kad sam shvatila da je imao "milion" žena, da je izlazio, putovao i radio sve što mlad čovek treba da radi, onda sam rekla - super. Ne da mi nije smetalo što je u njegovom životu bilo toliko žena, već mi je bilo drago, jer sam znala da će umeti više da me ceni. Smatrala sam da je naučio šta hoće i šta neće, kao i ja - govorila je Praktična žena.

"Ispričala sam mu i ceo moj istorijat"

Takođe, ona je otkrila da je i suprugu ogolila dušu o svom emotivnom životu pre njega.

Foto: Dragan Kadić

- Ispričala sam mu i ceo moj istorijat, samo što moja prošlost nije bila burna kao njegova. Ali, imala sam mnogo mogućnosti da na osnovu kako svog, tako i iskustva svojih drugarica, zaključim šta želim.

Sa trideset si zreo čovek, ali pre toga sigurno nisi. Ne kažem da ne možeš naći partnera za ceo život, ali to je čista igra na sreću. Svakog dana zahvaljujem Bogu što sam sačekala i što ništa nisam radila na brzinu - rekla je Nataša za "Story".

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