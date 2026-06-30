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Tokom devedesetih godina, grupa "Luna" je harala muzičkom scenom na čelu sa pevačicom Majom Marković koja je u jeku popularnosti donela odluku da se povuče iz javnog sveta.

Bez obzira na to što se Maja ne eksponira u javnosti, ona i danas u 5. deceniji, odnosno u 47. godini života, privlači pažnju svojim izgledom. Pevačica neretko objavljuje trenutke iz svog privatnog života na društvenim mrežama, a mnogi su pozitivno iznenađeni njenim mladolikim šarmom i zgodnom figurom.

Foto: Printscreen Instagram

Nesuglasice u grupi "Luna"

Tokom njene karijere dogodio se i buran izlazak iz benda nakon što je imala nesuglasice sa frontmenom grupe, Čedom Čvorkom. Oni danas nisu u dobrim odnosima.

Ovako je ona izgledala nekada:

1/7 Vidi galeriju Maja Marković Foto: Printskrin Youtube, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Po napuštanju grupe, Maja Marković je izdala jedan solo album, a potom je odlučila da ode iz Srbije. Pevačica godinama unazad obilazi svet, a živi od toga što sa svojim mužem peva i zabavlja goste na prekookeanskim kruzerima. Nedavno se pojavila u domaćoj javnosti, a tom prilikom, ona je svoj život prokomentarisala kratkom izjavom: "Moj put je neobičan".

Skandal koji se pamti

Pre nekoliko godina, članovi nekada popularne grupe "Luna", Maja Marković i Čeda Čvorak, našli su se oči u oči, gostujući zajedno u jednoj emisiji na Kurir televiziji.

Kada se u emisiji, kao iznenađenje pojavio njen bivši kolega Čeda Čvorak, Maja je demonstrativno napustila studio.

Pogledajte kako je to izgledalo:

00:58 SKANDAL U EMISIJI UŽIVO! Maja Marković napustila studio: Čeda Čvorak došao da je moli za pomirenje MOMENTALNO NAPRAVILA HAOS Izvor: Kurir televizija

"Nikad više"

Kada se prisećala svojih početaka, Maja je zaključila da se grupa tada pojavila u idealno vreme, još 1998. godine, i sa jednom pesmom je već oduševila publiku. Maja priznaje da je u nekoliko navrata razmišljala o povrataku na domaću muzičku scenu, ali, takođe, smatra da je rad u grupi za nju završena faza. Fanove je posebno iznenadila svojim priznanjem o čuvenoj pesmi "Blagoslov".

Foto: Printscreen Instagram

- Zapevala sam je, ja mislim, 2006. i od tada više nikada, i nikada neću - izjavila je Maja, prenosi Informer, a tom izjavom stavila je tačku na spekulacije.

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