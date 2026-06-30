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Nakon što je osvanula vest o njenoj emotivnoj vezi sa četiri godine mlađim kolegom Jakovom Jozinovićem, pevačica Džejla Ramović dospela je u sam centar interesovanja javnosti.

Nakon što se proslavila u popularnom muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a potom odnela pobedu, ubrzo se posvetila obrazovanju. Njena odluka da spakuje kofere i preseli se u Španiju kako bi studirala, mnoge je iznenadila. Da se njen trud isplatio, govori u prilog i to da je mlada pevačica nedavno preuzela diplomu.

Džejla je uspešno završila fakultet, a studirala je međunarodno preduzetništvo.

Sad ljubi Jakova

Hrvatski pevač Jakov Jozinović i bosanska pevačica Džejla Ramović su u vezi, glavna je vest na društvenoj mreži Iks. Oni su očigledno već neko vreme u bliskom odnosu, ali su to krili. Nedavno se otkrilo kada je Jakov objavio na svom Instagram profilu snimak sa jahte na kojem se ljubi sa devojkom za koju se navodi da je njegova četiri godine starija koleginica.

On je brzo uklonio video, ali je bilo onih koji ga prate koji su uspeli da ga sačuvaju. Najpre je bilo nagađanja da li je baš Džejla devojka koja ga ljubi, ali onda se pojavio i ceo video na kome se vidi da su njih dvoje u vezi.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Kako možemo videti, Jakov i Džejla su na jahti razmenjivali nežnosti, a pao je i poljubac pred prijateljima.

"Zaljubljeno sam ga gledala"

Poznato je da je nedavno Jakov održao 10 koncerta u Beogradu u Sava Centru, a na jednom od nastupa njegova gošća na bini bila je i Džejla. su Džejla i Jakov imali i zajednički nastup u Sava Centru, o kom se danima pričalo i gde se već mogla naslutiti neverovatna hemija. Tada je talentovana pevačica podelila svoje impresije o kolegi i otkrila koliko je oduševljena celokupnim iskustvom.

- Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima - rekla je Džejla i nastavila:

Ovako je izgledalo kada mu se pridružila na sceni:

1/11 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: Kurir

- Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta - priznala je misleći na video dok peva sa Jakovom i Matijom Cvekom sedeći na bini.

BONUS video: