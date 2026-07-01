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Džejla Ramović i Jakov Jozinović su prethodnih 48 sati glavna tema medija i javnosti.

Nakon što je isplivao snimak kako se pevač i pevačica strasno ljube na jahti, isplivavaju nove teorije u vezi s navodnom romansom, za koju i dalje mnogi tvrde da je u pitanju marketinški potez pred izlazak dueta.

Spekulacije na mrežama

Jedna od njih je ta da Jakov uopšte nije u vezi s Džejlom i da se na snimku on ljubi s njenom najboljom drugaricom Ivom M. Ipak, kad se pogledaju fotografije na društvenim mrežama ove devojke, jasno se vidi da je ona već duže vreme bliska prijateljica s Jakovom, a ne s Ramovićkom.

Foto: Privatna arhiva

Sudeći po zajedničkim fotkama, Iva i Jakov često su zajedno na putovanjima i snimanjima spotova i kampanja. Zanimljivo je i to da Iva glumi u Jozinovićevom spotu za pesmu "Meri", a u opisu videa pevač joj zahvaljuje kao najboljoj drugarici što mu je ulepšala spot.

No, ni tu nije kraj drami, pa je u celu priču uključen Bojan Cvjetićanin, bivši Džejlin partner, koji se navodno zbog svega razbesneo.

Tako su se na Iksu pojavile tvrdnje fanova da je frontmen slovenačkog benda Džoker aut navodno otpratio, a po svemu sudeći i blokirao i Džejlu i Jakova.

Foto: Damir Devišagić, Printscreen/Instagram

Objave s navodnim dokazima brzo su se proširile društvenim mrežama, a korisnici platforme uveliko komentarišu da je reč o novom zapletu u odnosima troje mladih muzičara. Ipak, nijedno od njih se tim povodom nije oglašavalo, pa ove informacije zasad ostaju na nivou spekulacija.

Zanimljivo je da su Bojan i Jakov, uprkos pričama o Džejli, godinama negovali dobar kolegijalni odnos. Frontmen Džoker auta više puta je na društvenim mrežama delio zajedničke fotografije s Jakovom i javno podržavao njegov rad.

Da su bili u dobrim odnosima, potvrđuje i činjenica da je bend Džoker aut gostovao na Jozinovićevom koncertu u Ljubljani, održanom 8. maja.

Podsetimo, Džejla nikad nije javno potvrdila vezu s Bojanom, iako su mediji dugo pisali o njihovoj romansi. Na pitanje o njihovom odnosu ranije je odgovorila veoma diplomatski.

1/5 Vidi galeriju Bojan Cvjetićanin Foto: Printscreen/Instagram, Primoz Lukezic

- Hajde da to ostavimo za neki drugi put. Oni su malo pobrkali lončiće. Samo su mu zalepili epitet da je glumio u spotu, a on je i pisao scenario i režirao, a sve je to palo u senku zbog tih naslova. Na kraju se, zapravo, sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno smo zaboravili - rekla je pevačica nedavno za Klix.ba.

Podsetimo, snimak Jakova i Džejle izazvao je lavinu reakcija na društvenoj mreži Iks, gde se priča razvila u nekoliko pravaca - od romantizovanja njihove veze do teorija o pažljivo osmišljenom PR potezu.

Upravo taj "objavi pa obriši" momenat dodatno je podgrejao interesovanje javnosti, jer se u digitalnom dobu gotovo ništa ne može potpuno izbrisati, posebno kad su u pitanju viralni sadržaji koji uključuju poznate ličnosti.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

- Ako je ovo PR, onda je genijalno odrađeno, svi pričaju o njima! Ovo je baš filmska priča, prelepo ako je iskreno! Ne postoji slučajno objavljen pa obrisan video u 2026. godini! Oni bukvalno dominiraju svakim trendom, gde god da se okreneš - oni! Ako je marketing, onda je ovo masterklas. Ako nije, onda su baš zaljubljeni! Kakva reklama i osmišljena priča pred duet koji snimaju - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

PR ili emocije?

Iako ni Jakov ni Džejla nisu zvanično detaljno komentarisali navode o vezi, njihova zajednička pojavljivanja, emotivni nastupi i sad već viralni momenti sa odmora doveli su do toga da publika gotovo "rekonstruiše" njihov odnos zahvaljujući objavama i snimcima.

Na društvenim mrežama se sve češće postavlja pitanje da li je reč o iskrenoj ljubavi koja se spontano razvila iz saradnje i bliskosti ili o savršeno upakovanoj priči koja istovremeno puni medije i koncertne dvorane.

Foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

Kurir.rs

Jakov: