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Pre dva dana porodila se supruga pevača Dada Polumente, a na svet je donela sina kom su dali ime Isak. Ponosna mama Ivona Polumenta je danas napustila porodilište, a kada je stigla kući, sačekalo ju je prelepo iznenađenje.

Ivona je sa pratiocima na mrežama podelila svoju sreću, pa pokazala prizor koji ju je dočekao. Dado joj je priredio neverovatnu dekoraciju u stanu punom balonima.

1/5 Vidi galeriju Ivona i Šako Polumenta Foto: Printscreen Instagram

Na glavnom, najvećem balonu pisalo je ime naslednika - Isak, a ponosni roditelji su uklopili boje garderobe sa bojom abijenta - sve je bilo belo. Naime, bela boja često predstavlja simbol čistoće i nevinosti. Dok su držali sog sina u rukama, oni su pozirali pred objektivom i svoju radost podelili sa svetom.

- Dobrodošao kući, sine - napisala je Ivona.

Značenje imena Isak

- Isak Polumenta. 28.06.2026. 23:40h. Hvala ti Bože! Hvala najboljima na svetu - napisala je Ivona uz emotivnu objavu sa svojim sinom.

Inače, ime Isak jedno je od najstarijih imena koje potiče iz hebrejskog jezika, od reči Jicak (Yitzhak). U prevodu znači "smeh”, "onaj koji se smeje" ili "Bog se nasmejao".

Venčali se u dnevnoj sobi

- Je l' ima neki trenutak sa venčanja koji ćete pamtiti - glasilo je pitanje u jednoj od emisija gde je gostovao bračni par.

- Naše venčanje je jako specifično...Mi smo se venčali u Švedskoj, pošto tamo živi njegova porodica i ja sam tamo rodila prvu ćerku. Morali smo sve to na brzinu da odradimo zbog papira, prezimena i priznavanja...Na kraju smo se venčali u dnevnoj sobi stana njegovih roditelja, mislim da smo dobar primer da nije to bitno, da nije merilo nekog gala slavlja. Planirali smo, pošto nismo nikada nikakvo gala slavlje napravili, a imamo mnogo razloga za to, sada već posle toliko godina. Zakažemo venčanje za 5. jul ove godine, i matičara i sve uradimo i ja zatrudnim, termin porođaja je 5. jul - rekla je Ivona u emisiji "Magazin In".

1/8 Vidi galeriju Ivona Polumenta Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- Pričali smo mnogo o tebi i o ljubavi, čime te je Dado posebno lepo iznenadio, kojim svojim odgovorom - pitala je Sanja.

- Iskreno da ti kažem, ne iznenađuje me, uvek je iskren. Kakav je iza kamera, takav je i ispred kamera. Uvek je isti - rekla je Ivona.

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