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Nekadašnja manekenka Ana Rajković je u braku sa Predragom Rajkovićem dobila troje dece, a njihova ljubavna priča puna je izazova. Nakon određenih situacija, oni su iz svega izašli jači, a sada uživaju na odmoru koji provode u Španiji.

Rajkovići su sa naslednicima otišli na Majorku, a Ana je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila snimak na kom se provode na jahti. Ona i Predrag su razmenjivali nežnosti, a u prilogu ispod pogledajte kako je to izgledalo.

00:11 Ana i Predrag Rajković uživaju na jahti Izvor: Instagram/rajkovic__ana

Dok su se iza njih nazirali prelepi kadrovi mora, Ana je sedela Predragu u krilu, a onda je usledio veliki poljubac. Ona je porom usnimila jahtu i pokazala u kakvom luksuzu uživaju, a time je stavila znanja da niko ne može da poremeti njihovu ljubav.

1/5 Vidi galeriju Ana i Predrag Rajković uživaju na jahti Foto: Pritnscreen Instagram, Instagram/rajkovic__ana

"Rasturačice braka su nas ojačale"

Uprkos raznim tračevima, ali i teškim životnim situacijama, Ana je pričala da ona i Predrag nikada nisu imali bračne krize.

- Nikada nismo imali krizu u braku! Svi dušmani, rasturačice brakova i ostala go*na su nas samo ojačala i hvala im na tome - napisala je Ana nedavno, a jednom prilikom je otvorila dušu za rođendan svog supruga.

1/5 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: PrintscreenInstagram

"Izborili smo se za sve o čemu smo sanjali"

- Prošlo je skoro devet predivnih godina, tokom kojih smo zajedno proživeli najlepše i najteže trenutke, prebrodili brojne prepreke, ali uvek rame uz rame. Izborili smo se za sve o čemu smo sanjali, i ništa od toga ne bi bilo moguće da nisi pravi oslonac naše porodice—muž i otac kakvog svi treba da imaju. Ti si naš oslonac koji ne traži aplauz, a uvek ga zaslužuje. Ne znam kako da ti se zahvalim na svemu što si uradio i postigao za našu ne tako malu porodicu. Hvala ti što si najbolji golman, što me uvek podižeš kad padnem, što zbog tebe imamo najlepšu decu na svetu, što si čovek od reči i što si moj štit koji mi je uvek falio. Hvala ti što si zaista najbolji tata, a to je danas veoma teško biti - rekla je Ana tada.

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