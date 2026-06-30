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Bivši učesnik "Velikog brata", Ervin Mujaković, nekada je važio za jednog od najvećih zavodnika u rijalitiju i bio prepoznatljiv po izvajanoj figuri i redovnim treninzima u teretani, a danas izgleda potpuno drugačije.

Nakon što su mediji ranije pisali da je dostigao težinu od 150 kilograma, Ervin je na svom Instagram profilu otkrio da je njegova kilaža nastavila da raste. Kako je naveo, trenutno ima čak 170 kilograma, što je iznenadilo mnoge njegove pratioce i ponovo pokrenulo komentare o njegovoj velikoj fizičkoj promeni.

1/5 Vidi galeriju Ervin Mujaković Foto: Printscreen/Youtube/PodkastInkubator

Njegove objave, često nastale na plaži ili u teretani, redovno pokazuju ekstremne rezultate njegovog životnog stila, a on se, sudeći po fotografijama, oseća nikad bolje u svojoj koži.

Tvrdio da je spavao sa 550 žena

Podsetimo, Ervin je tokom svog učešća u rijalitiju i nakon njega punio novinske stupce svojim izjavama o burnom ljubavnom životu. Ostala je upamćena njegova tvrdnja da je "spavao sa više od 500 žena", čime je opravdao titulu "kazanove" iz Sarajeva koja ga je pratila od prvog pojavljivanja pred kamerama.

Takođe, u rijalitiju je imao intimne odnose sa Stefani Bunić.

Ovako je nekad izgledao:

1/8 Vidi galeriju Ervin Mujaković Foto: Printscreenn/Happy, Printscreen/Happy, Printscreen

Transformacija kroz koju je prošao od učešća u "Velikom bratu" do danas je po mnogima jedna od najdrastičnijih na domaćoj javnoj sceni. Dok su ga ranije krasili definisani mišići i manekenska građa, danas Ervin izgleda kao pravi "džin", a svaki njegov novi selfi izaziva polemike o tome da li je u pitanju samo naporan rad ili su u pitanju i drugi faktori koji su doprineli ovakvoj kilaži.

Inače, Ervin je pre četiri godine doživeo povredu od koje je ostao nepokretan i ponovo učio da hoda. Na sreću, iz ove teške situacije izašao je kao pobednik.