STANIJA NAPUSTILA ELITU Nakon poziva na diskvalifikaciju zbog Maje, usledilo neočekivano: Učesnici odmah dali svoj sud: Logično...
Aktuelna učesnica Elite 9 i starleta, Stanija Dobrojević iznenada je napustila imanje u Šimanovcima, a to je izazvalo lavinu komentara među ostalim učesnicima.
Naime, misteriozni izlazal poznate starlete postao je glavna tema komentarisanja u Beloj kući, te su se već javile teorije o tome gde je otišla.
Anita Stanojlović i Mina Vrbaški su se najpre osamile i tad počele da pričaju o Stanijinom odsustvu.
- Ova ide šest puta na bockanje - rekla je Anita Stanojlović.
- Ne znamo da li ide na bockanje - kratko joj je uzvratila Mina.
Međutim, Anita je ostala pri svom stavu, ubeđena da je u pravu, pa je u tom duhu i nastavila:
- Sto posto, gde može ona drugo da ide, logično - upitala je Anita.
- Pa, videćemo - rekla je Mina.
Poziv na Stanijinu diskvalifikaciju iz "Elite"
Inače, nakon što je pokušala da se "opravda" za svoje izjave koje je iznela o Maji Marinković, Stanija je potpalila vatru, a tenzije su išle do maksimuma.
Naime, nakon što su mnogi njen komentar ocenili kao strogo sporan jer se dotakla navodne nacionalne pripadnosti svoje rijaliti cimerke, Stanija je u programu uživo probala da se opravda izjavom da "nije imala nameru nikog da uvredi".
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