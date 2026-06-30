Slušaj vest

Aktuelna učesnica Elite 9 i starleta, Stanija Dobrojević iznenada je napustila imanje u Šimanovcima, a to je izazvalo lavinu komentara među ostalim učesnicima.

Naime, misteriozni izlazal poznate starlete postao je glavna tema komentarisanja u Beloj kući, te su se već javile teorije o tome gde je otišla.

Anita Stanojlović i Mina Vrbaški su se najpre osamile i tad počele da pričaju o Stanijinom odsustvu.

- Ova ide šest puta na bockanje - rekla je Anita Stanojlović.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Ne znamo da li ide na bockanje - kratko joj je uzvratila Mina.

Međutim, Anita je ostala pri svom stavu, ubeđena da je u pravu, pa je u tom duhu i nastavila:

- Sto posto, gde može ona drugo da ide, logično - upitala je Anita.

- Pa, videćemo - rekla je Mina.

Poziv na Stanijinu diskvalifikaciju iz "Elite"

Inače, nakon što je pokušala da se "opravda" za svoje izjave koje je iznela o Maji Marinković, Stanija je potpalila vatru, a tenzije su išle do maksimuma.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

Naime, nakon što su mnogi njen komentar ocenili kao strogo sporan jer se dotakla navodne nacionalne pripadnosti svoje rijaliti cimerke, Stanija je u programu uživo probala da se opravda izjavom da "nije imala nameru nikog da uvredi".

BONUS video: