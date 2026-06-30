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Pevačica Nada Topčagić trenutno sa suprugom Zlatkom Đorđevićem boravi na odmoru u Crnoj Gori, gde su doživeli neprijatnu situaciju.

Kako je otkrila na svom Fejsbuk nalogu, njenom suprugu je iznenada pozlilo, zbog čega je intervenisala ekipa Hitne pomoći. Nada je uz fotografiju sa medicinskim osobljem uputila i javnu zahvalnost.

„Veće profesionalce i divnu ekipu Hitne pomoći, koja je nakon poziva iz Tivta stigla do Kaluđerovine u rekordnom roku, nigde u Evropi nisam srela. Svaka vam čast i drago mi je što sam upoznala tako divne ljude. Ljubi vas Nadica, a moj Zlaki se zahvaljuje na brzoj intervenciji“, napisala je pevačica.

Nada ima neobičnu naviku

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić neprolazna zvezda Foto: Ilija Ilić, Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Podsetimo, Nada je nedavno u razgovoru otkrila i jednu neobičnu naviku. Iako poseduje nekoliko nekretnina, priznala je da često uzima predmete koje pronađe pored kontejnera, ukoliko proceni da su očuvani i mogu da posluže, pa ih potom odlaže u svoj podrum.

- Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota od toga - ispričala je Nada.