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Tokom još jedne "Igre istine" u Beloj kući, Marko Janjušević Janjuš postavio je Staniji Dobrojević pitanje zbog čega se toliko vređa kada joj kažu da je ista kao Asmin Durdžić i Maja Marinković.

- Pojave se Taki, Maja i njeno učešće od 10 godina. Zbog istine sam dobila morbidne uvrede za brata i pokušali su da ga naprave gejem. Ja da imam brata geja ne bi bio problem jer sam okružena gejevima. Na dečka se lože devojke, gejići, a ima verenicu. On je otišao korak dalje i rekao da je moj otac možda živ i da je pobegao od nas. Ja se samo branim, a ako su oni srećni u vezi zašto me diraju? - govorila je Stanija.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Ja sam rekao da ne možemo da znamo šta je istina. Ja nisam psovao nego sam uporedio situaciju. To jeste ružno, ali ja nisam psovao. Šta ja znam šta je istina? - poručio je Asmin.

- Svi smo konstatovali da su Maja i Stanija iste - nadovezao se Ivan Marinković.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

- Pogledajte kako izgleda sujetna osoba. Ljubomorko, došli su mladi, a ti ideš u penziju - rekao je Dača Virijević.

- Stanija mene prva vređa. Podsetimo se njenog ulaska i kad je rekla da je Maja svima dala osim meni mučeniku. Maja je ćutala dok je ona nju vređala. Ja branim svoju devojku, zna moj karakter i braniću je sve dok sam sa njom u vezi - govorio je Asmin.

- Tako je i tebe (Staniju) branio. Tvoja karma je Maja - dodala je Aneli.

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