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Svetlost dana ovog utorka je konačno ugledala pesma "Janje" u kojoj su glasove ukrstili Hari Mata Hari i Mirza Selimović, jedni od najmoćnijih vokala regiona.

Dva umetnika spojila su se u emotivnoj baladi "Janje", u kojoj su pokazali svu lepotu svojih glasova, te kako izgleda kada se ovaj posao radi iz čiste ljubavi i kada se u njemu na pravi način uživa.

- Neke pesme i saradnje čekaju svoj pravi trenutak. Ova je jedna od njih. Nastala iz ljubavi prema muzici, ali i iz jednog dugog prijateljstva i poštovanja koja traje godinama. Danas je, punog srca, delimo s vama - poručili su Hari i Mirza publici u zajedničkoj izjavi.

Kako kaže Hari, Mirzu prati godinama i o njegovom pevanju i načinu na koji vodi svoju karijeru ima samo reči hvale.

- Pre desetak godina su mi rekli da su videli dečka koji neverovatno dobro peva i da je novi genije. Obratio sam pažnju na njega, dobro je radio na svojoj karijeri... Učenik je stigao učitelja - sa ponosom ističe Hari.

Foto: Besim Bojadžija

- Napravio sam pesmu koja mi je ličila na duet, razmišljao sam koga bih, i rekao: "Zašto ne bih zvao čoveka koji peva najbolje od svih?". To je demonstracija pravog pevanja. Pozvao sam ga, on se oduševio. Nadam se da će pesma biti hit i nešto što će ostati - poručuje slavni pevač koji obeležava čak 40 godina uspešnog rada i trajanja na regionalnoj muzičkoj sceni.

Mirza ističe da je saradnja s Harijem ostvarenje njegovog sna.

- Do saradnje sa Harijem je došlo potpuno spontano, baš onako kako se u životu i dese one najljepše stvari. Pozvao me je nedugo nakon mojih solističkih koncerata u Sarajevu i poslao mi pesmu. Iskreno, kupila me je već na prvo slušanje. Nije bilo apsolutno nikakve dileme niti razmišljanja, odmah sam znao da to moramo da snimimo. Za mene je zaista ogromna čast što sam stao pred mikrofon sa svojim idolom. Imati priliku da radiš i deliš emociju sa nekim uz čije si pesme odrastao i od koga si učio je jednostavno ostvarenje sna - poručuje Mirza.

Uživajte u numeri "Janje":