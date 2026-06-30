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Samo nekoliko dana uoči velikog koncerta na Tašmajdanu, koji će biti održan u petak, 3. jula, Milanče Radosavljević obradovao je svoju publiku novom pesmom „I siromah dušu ima“.

Emotivna numera, objavljena zajedno sa spotom na YouTube kanalu AS TON Records, za veoma kratko vreme osvojila je srca publike i izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

Već nekoliko sati nakon premijere, društvene mreže i YouTube preplavili su hiljade pozitivnih komentara. Brojni obožavaoci poručuju da ih je pesma dirnula do suza, dok mnogi ističu da će upravo ona obeležiti leto i postati jedan od najvećih Milančetovih hitova.

Muziku za pesmu potpisuje Milanče Radosavljević, tekst je napisao Branko Cvetinović, dok aranžman nosi potpis Aleksandra Sofronijevića. Snažna emocija koju pesma nosi dodatno je dočarana upečatljivim spotom.

Koliko je ovaj projekat poseban pokazalo se još tokom snimanja spota. Ljudi su prilazili Milančetu sa osmehom, grlili ga i čestitali mu, a nije nedostajalo ni suza radosnica, koje su bile najbolja potvrda da je nova pesma već tada pronašla put do srca publike.

Sve je to samo uvod u ono što publiku očekuje u petak, 3. jula, na Tašmajdanu. Interesovanje za koncert je ogromno, a u prodaji je ostalo manje od 500 ulaznica.

Posebnu čar večeri daće upravo nova pesma „I siromah dušu ima“, koju će Milanče premijerno izvesti uživo pred publikom na Tašmajdanu. Posle fantastičnih reakcija koje je izazvala odmah po objavljivanju, nema sumnje da će upravo ova numera biti jedan od najemotivnijih trenutaka koncerta.

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Gostujući u emisiji, Milanče nije krio koliko mu ovaj nastup znači.

„Ja se samo plašim da me ne ponesu emocije na početku koncerta, pre nego što počnem da pevam, da ne počnem da plačem. Ako to prevaziđem, sve drugo će biti lako.“

Posebno ga raduje što će ispred sebe videti publiku koja ga prati decenijama.

„Moja publika je raznolika, ima kuća gde sam ispratio po četiri generacije. Jedva čekam da ih vidim sve zajedno na koncertu.“

Govoreći o saradnji sa Aleksandrom Sofronijevićem, nije krio koliko ga ceni.

„Acu sam upoznao na jednoj svadbi dok je još bio dečačić. Uzeo je harmoniku da odsvira nekoliko melodija i čim je počeo, osetio sam da je to moj čovek po duši i emociji.“

Po svemu sudeći, pesma „I siromah dušu ima“ već je pronašla posebno mesto u srcima publike, a nema sumnje da će njeno prvo izvođenje uživo na Tašmajdanu biti jedan od najemotivnijih trenutaka večeri i uspomena koju će publika dugo pamtiti.

Mislim da je ova verzija znatno dinamičnija od prethodne – vest počinje objavljenom pesmom i reakcijama publike, a zatim prirodno vodi ka koncertu i njegovom emotivnom značaju.

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