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Nova pesma „Janje“, u kojoj su glasove udružili Hari Mata Hari i Mirza Selimović, konačno je ugledala svetlost dana. Dvojica vrhunskih vokala regiona tim povodom organizovali su promociju na kojoj su sa medijima podelili prve utiske o saradnji.

Hari Mata Hari: "Pored najboljeg mora da stoji najbolji"

1/8 Vidi galeriju Svetlost dana ovog utorka je konačno ugledala pesma "Janje" u kojoj su glasove ukrstili Hari Mata Hari i Mirza Selimović, jedni od najmoćnijih vokala regiona. Foto: Kurir

Na događaj su stigli zajedno, a Hari Mata Hari nije krio oduševljenje što je upravo Mirzu odabrao za duet.

- Pored najboljeg mora da stoji najbolji. Ovo je bila moja ideja i moj projekat, zato sam želeo da sa mnom peva Mirza Selimović. Smatram da je on jedan od najboljih pevača na ovim prostorima – rekao je Hari.

Mirza otkrio kako je reagovao kada ga je Hari prvi put pozvao

Kako kaže, to se desilo još dok je učestvovao u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", kada je izvodio njegovu pesmu.

Potom su ostali u kontaktu i postali prijatelji, što je dovelo do toga da snime duet.

00:48 Hari mata Hari i Mirza Selimovic promovišu pesmu Izvor: Kurir

- Kad me je prvi put pozvao, tad sam još bio u takmičenju, noge su mi se odsekle, nije mi bilo svejedno, ali mi je bilo baš drago. Tada mi je dao veliku podršku i validaciju za sve što radim. Sada, pošto smo već nekoliko godina prijatelji, nisam imao taj utisak, ali mi je bilo jako drago kada me je pozvao za ovaj projekat. Oduvek sam želeo duet sa njim i to se sada ispunilo - rekao je Mirza Selimović.