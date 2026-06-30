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Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, Saša Mirković, ponovo se oglasio na društvenim mrežama, ovog puta povodom mera bezbednosti koje su, kako tvrdi, uvedene nakon nedavnog napada.

Saša Mirković: "Država mi je dodelila pratnju iz bezbednosnih razloga"

Foto: Printscreen

Podsetimo, Mirković je ranije otkrio da je napadnut po završetku finala muzičkog takmičenja "Hype Zvezde“, dok se vraćao iz studija u Ugrinovcima, gde je održano veliko finale.

Sada je putem Instagrama saopštio da mu je, zbog bezbednosne procene, dodeljena stalna policijska pratnja.

– Ipak je država dodelila pratnju iz bezbednosnih razloga, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji – napisao je Mirković, ističući da će policijska zaštita biti prisutna neprekidno.

Mirković o napadu

Podsetimo, Mirković je na konferenciji za medije izjavio da su ga, dok se sa vozačem i pripadnikom obezbeđenja vraćao automobilom, presrela dvojica maskiranih muškaraca, za koje tvrdi da su bili naoružani.

1/6 Vidi galeriju Saša Mirković o napadu koji mu se dogodio Foto: Ilija Ilić

- U mraku je istrčao čovek sa fantomkom i pištoljem, verovatno i sa prigušivačem. Pokušao je da nas eliminiše, prvo vozača, pa onda dalje sve u automobilu. Ako me pitate da li sam se uplašio, ne. Nisam i neću odustati od toga da napravimo neki red na našoj domaćoj estradnoj i kulturnoj sceni. Ja koliko znam, oni se šetaju sa telohraniteljima ili ljudima koji im pružaju zaštitu sa 4-5 automobila. Zašto ja moram da nosim glavu u torbi? - počeo je Mirković.

- Ja nemam dozvolu za nošenje oružja, ali mi je potreba kako bi se zaštitio od ovakvih napada. Verujem da će neko uvideti da ovo nije šala i da smo sinoć mogli da tragično završimo nas trojica. Šta bi se desilo posle toga? Hajmo da sprečimo, ajmo preventivu, džabe svakom sankcija ako ostane bez glave. Moramo da se izborimo sa grupama koje mešetare po estradi. Zaboravljaju ljudi šta je bilo prošle godine. Napadnut sam u centru Zagreba. Tražim zaštitu od svoje države. U Hrvatskoj ću tražiti jer ni oni ne mogu da rade protivzakonito, niti da dozvoljavaju da cveta kriminal. Nadam se da će istraga biti brza - objašnjava Mirković, a potom nastavlja:

- Priliskom izlaska iz studija, nakon nekih 500 metara, desila se klasična sačekuša koja je imala za pozadinu moje ubistvo, kao i mog pratioca i vozača. To se desilo na drugoj raskrsnici od studija. Sedeo sam u zadnjem delu vozila. Ovim putem se zahvaljujem i jednom i drugom na pravovremenoj reakciji, jer su uradili svoj posao maksimalno požrtvovano. Moj pratilac me je štito svojim telom, čuo sam uzvike "pištolj, pištolj". Napadača je imao poduži pitštolj. Nakon toga je išla pratnja, još jedno vozilo je išlo za nama još jedno kilometar. Sve vreme je pratilac bio na meni u automobilu dok vozač koji je vrlo iskusan i u ovakvim situacijama, nije uspeo da zamakne i da im pobegne.