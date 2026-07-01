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Pevačici Gogi Gačić život se promenio iz korena otkako je saznala da je suprug Marko prevario. Ubrzo je usledio razvod, ali i saznanje da je njegova nova izabranica već u poodmakloj trudnoći i da čekaju dečaka.

Goga je sada rekla da misli da publici neće biti teško da se ponovo navikne na njeno devojačko prezime.

- Nije teško, mene je narod prvo znao kao Babić. U "Đavolicama" sam bila Babić, onda sam promenila u Gačić, sad sam se samo vratila - rekla je ona kroz smeh i otkrila zašto je na Instagramu i dalje upisana kao Goga Gačić.

- Ostala bih bez verifikacije na neko vreme ako bih promenila prezime. Probali smo da promenimo po starom pasošu, ali Instagram to ne dozvoljava trenutno. Dokumenta su i dalje Gačić, zbog avionskih karata i nastupa, ali jedva čekam da svuda bude sve po starom - dodala je.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

O razvodu

Goga i Marko su nedavno potpisali papire za razvod, a sada je otkrila da li je osećaj bio kao da se odvaja deo nje ili kao da se odvaja deo tereta.

- To drugo. U tom momentu kada vam kroz misli prolaze sve te zajedničke godine, na neki način odlazi i deo vas, ali u jednom momentu i pada teret. To je neobjašnjivo. Tako da, iz mog ugla moram da kažem oba - rekla je Goga i otkrila kako će deci objasniti zašto se preziva drugačije nego oni.

- Ako me budu pitali... Ne znam kako ću im objasniti. Deca rastu i sve će sami shvatiti. Probala sam da ih zaštitim od svega, neke stvari zadržavam privatno za sebe, nisam sve ni otkrila - istakla je Goga.

Bivšem mužu javno čestitala što će ponovo dobiti dete.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić Foto: Pirntscreen, Preent Screen, Printscreen

- Evo, mogu ovako javno da mu čestitam! Već sam rekla da deca ništa nisu kriva, deca nisu tražila da se rode, nek su sva deca živa i zdrava. Što se mene tiče, nikada se ne bih svetila preko dece. Kad god bude želeo on može da vidi svoju decu. Sad mu javno čestitam i želim da zatvorim tu temu. Svima želim svu sreću, svako bira svoj put u životu i niko nema pravo da se meša, niti sam ja jedna od takvih - rekla je Goga koja i dalje živi u kući Markovih roditelja, ali da planira selidbu u narednom periodu.

- Kad se budem selila, to će biti negde u blizini jer deca su tu 10 godina i obožavaju baku i deku. Deca će ih uvek viđati gde god se ja budem nalazila. Oni su divni ljudi, obožavam ih - priznala je ona, pa se dotakla podele imovine.

- Dogovorili smo se, to je sve rešeno sporazumno. Ne bih komentarisala da li sam zadovoljna time što je pripalo meni.