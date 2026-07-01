Slušaj vest

Manekenka Dejana Živković prolazi kroz turbulentan period nakon što su se pojavile informacije da se razvodi od supruga Filipa Simovića, sa kojim ima dvojicu sinova. Nakon promena u privatnom životu, Dejana je otišla iz porodičnog doma i trenutno boravi na mestu koje joj pruža mir i podršku najbližih.

Na društvenim mrežama podelila je nekoliko novih fotografija, otkrivši da vreme provodi u domu svojih roditelja, gde je i ranije često boravila sa porodicom. Na objavljenim kadrovima vidi se opuštena atmosfera, a Dejana je na pojedinim fotografijama nasmejana i vedrog raspoloženja.

Uz objave je podelila i kratku, ali znakovitu poruku: Svi za njom, ona po svom.

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen Instagram

Napustila luks stan

Podsetimo, kako su preneli mediji, Dejana se iselila iz stana u kojem su Filip i ona živeli sa decom.

- Dejanu već neko neko vreme ne viđamo u luksuznom naselju u kojem je živela sa mužem i decom. Sa druge strane, on provodi vreme u restoranima u okviru ovog naselja. Pretpostavljamo da je spakovala kofere i sa decom napustila porodični dom - navodi za "Blic" izvor blizak paru.

Inače, porodica je živela u luksuznom domu na Novom Beogradu gde su im komšije brojne poznate ličnosti poput Novaka Đokovića i Marije Šerifović.