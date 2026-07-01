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Pevač Aca Sofronijević progovorio je o ulozi roditelja, poslu, kao i odnosu sa pevačem Zdravkom Čolićem i njegovoj porodici.

Početkom aprila ove godine, harmonikaš Aleksandar Sofronijević prvi put se ostvario kao tata, a njegova supruga Kosana rodila je devojčicu Taru, koja im je ubrzo postala i sam centar sveta. Uprkos poslovnim obavezama, Aca i te kako pronalazi vremena za svoje najmilije.

Trenutno, kako je objasnio, porodični život apsolutno ne ispašta ni zbog čega.



- Stižem maksimalno da se posvetim i ćerki i Kosani, jer slobodno vreme je namenjeno za njih. Supruga i ja se uvek lepo organizujemo i podelimo vreme i sve ide kako treba. Uživamo, šetamo, a uskačem i "u noćne smene", da ona odmori. Navikli smo se. Toliko se volimo, poštujemo i uživamo u blagoslovu, jer imati dete je nešto najlepše na svetu... Ljudi su mi pričali, ali kad sam je uzeo u ruke, drugačije je totalno i hvala Bogu na svemu - počeo je on, priznajući potom da se svakako pribojava narednog perioda, kada je u pitanju ćerkino odrastanje.

- Balansiram sve, ali ona je još uvek mala. Tiha patnja dolazi i sad tek počinju ljudska iskušenja. Kad sam sve ovo video, zvao sam mamu i tatu da im se izvinim što sam nekad vikao na njih, bio i bezobrazan; kad pogledam kako i od čega su oni mene odgajili, a sad ja imam to ispred sebe - kazao je Sofronijević, čiji se život u potpunosti promenio otkako je dobio naslednicu.

Sa druge strane, iako zbog posla dosta vremena provodi i u putu, nije od onih koji zbog pritiska završavaju i na infuzijama. Za to ima "tajni recept".

- Ozbiljno se bavim sobom i mnogo vodim računa šta jedem. Kada sam pred opterećenjem i mnogo radim, tada vodim računa kako se hranim. Stalno radim vežbe i treniram i, kad ne stignem na trening, ja radim vežbe kod kuće, kako bih mogao da nosim harmoniku. Meni ništa ne pada teško i kada spojimo ne osetim, čak i dođem kući, odmah uzmem bebu. Naučio sam sebe da gajim i razvijam i ništa mi nije teško, mogu da izdržim sve - izjavio je on.



Na proslavama na kojima je angažovan često se kao gosti nađu i velike zvezde, među kojima je i Zdravko Čolić, koji je nedavno sa svojom porodicom bio na jednom takvom događaju.