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Ljubavni par Jakov Jozinović i Džejla Ramović privlači veliku pažnju javnosti otkako se na društvenim mrežama pojavio, a ubrzo potom i nestao, snimak na kojem se ljube na jahti.

Foto: ATAIMAGES

Iako se ni Jakov ni Džejla još uvek nisu oglasili povodom glasina koje već danima dominiraju regionalnim medijima, pojavili su se novi navodi o njihovom odnosu.

Pre veze sa Jakovom, Džejla je, prema pisanju medija, bila u vezi sa Bojanom Cvijetićaninom, frontmenom popularnog slovenačkog benda "Džoker aut". Sada se spekuliše da je Bojan navodno blokirao i Džejlu i Jakova na društvenim mrežama.

Dodatnu pažnju izazvale su tvrdnje jednog slovenačkog influensera, koji tvrdi da je blizak Bojanu. U seriji Instagram storija izneo je navode da se Bojan oseća iznevereno jer su ga, kako kaže, "oboje izdali", ističući da je pevač ranije pružao podršku Jakovu na početku njegove karijere.

Momak koji se na Instagramu predstavlja kao nepridiprav je, između ostalog napisao:

Foto: Preent Screen

- Ova ljubavna afera me nije ni malo iznenadila. Najmanji problem je što predstavlja sramotu za Jakova, koji je, između ostalog, kao neka lisica proračunavao svaki svoj potez. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš devojku. To je mimo svih kodeksa. Nikada neću razumeti hajp koji Jakov ima među svim slušaocima.

Devojka koja tako brzo prelazi iz jedne veze u drugu, a pritom proliva krokodilske suze, uopšte nije vredna poštovanja. - napisao je on, a potom opet udario po Jakovu:

1/6 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: Miomir Milić, Kurir

- Podguzna muva želi da bude omiljen u očima javnosti, a u sebi nema ni trunke morala ni ikakvih kodeksa. Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pesme, a u međuvremenu mu osvajaš devojku. Samo čekajte, uskoro će momci prestati da idu na Jakovljeve nastupe i sa sobom će dovoditi svoje devojke da skaču kod njega iza bine.

Ko je bivši dečko Džejle?

Bojan Cvjetićanin je slovenački pevač i glumac, najpoznatiji kao frontmen rok benda Džoker Aut. Rođen je u Ljubljani, a poreklom je iz Bosne i Hercegovine. On je 2023. godine predstavljao je Sloveniju sa svojim bendom na "Pesmi Evrovizije" u Liverpulu sa pesmom „Carpe Diem“, gde su zauzeli 21. mesto.

PR ili emocije?

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Podsetimo, snimak Jakova i Džejle izazvao je lavinu reakcija na društvenoj mreži Iks, gde se priča razvila u nekoliko pravaca - od romantizovanja njihove veze do teorija o pažljivo osmišljenom PR potezu.

Upravo taj "objavi pa obriši" momenat dodatno je podgrejao interesovanje javnosti, jer se u digitalnom dobu gotovo ništa ne može potpuno izbrisati, posebno kad su u pitanju viralni sadržaji koji uključuju poznate ličnosti.

- Ako je ovo PR, onda je genijalno odrađeno, svi pričaju o njima! Ovo je baš filmska priča, prelepo ako je iskreno! Ne postoji slučajno objavljen pa obrisan video u 2026. godini! Oni bukvalno dominiraju svakim trendom, gde god da se okreneš - oni! Ako je marketing, onda je ovo masterklas. Ako nije, onda su baš zaljubljeni! Kakva reklama i osmišljena priča pred duet koji snimaju - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.