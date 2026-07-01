Slušaj vest

Marija Bulat, supruga pevača Marka Bulata, oglasila se emotivnom porukom na društvenim mrežama povodom godišnjice smrti svog oca.

Foto: Preent Screen

Njena objava privukla je dodatnu pažnju javnosti, budući da je pre dva meseca prijavila pevača policiji zbog prijavljenog nasilja u porodici. Uz fotografiju iz detinjstva na kojoj pozira sa ocem, Marija je podelila potresne reči, nagoveštavajući da i danas prolazi kroz veoma težak period.

Foto: Preent Screen

- Hej ti najlepši, najhrabriji čoveče.... Hej... 23 godine nisi pored mene. Znaš li da sam te ostala željna, znaš li koliko je život teži bez tebe? Koliko kamenja sam bosa pregazila sama, a da si tu znam da ništa ružno što mi se desava ne bi smelo ni blizu da priđe. Volim te tata! Volim te beskrajno. Danas bi bio najponosniji deka i pradeka na svetu - napisala je Marija.

Tvrdila da je suprug napao

1/10 Vidi galeriju Marija Bulat nakon svih skandala Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, pevača Marka Bulata supruga Marija je 17. aprila rano ujutru prijavila za nasilje u porodici, a odmah je intervenisala i policija u njihovom u domu. Prema nezvaničnim informacijama, Marija Bulat pozvala je nadležne organe tvrdeći da ju je suprug napao nakon verbalne rasprave.

Pevač je odvezen u polisijsku stanicu, dok je Marija upućena na pregled kod lekara, a zatim je povukla prijavu.

Dva dana kasnije, 19. aprila, pevač je zvao policiju da interveniše, a mediji su tvrdili da je ona navodno pravila haos u stanu posle noćnog izlaska. Nakon 10 sati provedenih u policijskoj stanici Savski venac, ona je puštena kući.

"Moram zbog dece da budem dobro"

1/15 Vidi galeriju Marija Bulat Foto: Kurir

Jedina izjava koju su dali medijima bila je posle prvog incidenta, te je Marija tada izjavila:

- Oprostite što sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaza iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro. Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da… Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - rekla je Marija tada, pa je potom otkrila da je povukla prijavu protiv pevača: "Povukla sam prijavu, to je to."