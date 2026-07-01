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Reper Sajfer ne želi da se vraća na događaje iz prošle godine, kada je u pucnjavi zadobio povrede.

Sajferova supruga objasnila detalje pucanje na repera Foto: Printscreen

Gostujući u emisiji "Amidži šou", prvi put je otvorenije govorio o tom periodu života, istakavši da je posle incidenta potpuno promenio prioritete. Kako je priznao, okrenuo je novi list i danas je u potpunosti posvećen muzici i svojoj karijeri.

- Bila je neka pucnjava u Sarajevu, šta se desilo? - pitao je Ognjen.

- Izlazili su razni članci, ali to nije stvar koja treba da se gura u prvi plan i da bude da sam neki loš primer omladini. Šta god da je bilo prošlo je. To nije nešto što ne bih smeo da pričam, ali izbegavam jer nije tema koja treba da se poteže. Ne mogu da kažem da je normalno i da sam pojeo hamburger i uprljao se kečapom. Imao sam raznih iskustva, nije za pohvale, ali sve što se desilo, Bože moj. Imam svakako neke druge planove u životu, a sve što se desilo od sudbine ne može da se pobegne. Moj fokus je sad na muzici, radim na drugom albumu, nastupam, napravio sam studio. Ne bežim ni od čega, a sve što želim je da pravim dobru muziku - govorio je Sajfer.

Oglasila se Sajferova supruga

1/5 Vidi galeriju Sajfer povredio sam sebe Foto: facebook/Adnan Sajfer Sajfa, Printscreen

Iako je on odlučio da zaboravi na ovo dešavanje, Sajferova supruga je nakon nemilog događaja rekla:

- Vest o pucnjavi sam dobila od njegovog brata da je učestvovao u tuči i da je u samoodbrani ranjen u Sarajevu. Tamo je boravio zbog snimanja nove pesme. Nakon toga me je posetila i policija dala sam im izjavu onako kako sam čula. On je policiji rekao da je sam sebe ranio. Primio je dve jedinice krvi jer je dosta iskrvario ali se jos nije čuo ni sa kim od nas. U bolnici je, hospitalizovan i ja sam na putu da ga posetim. Ne znam šta da mislim i ko je ovako nešto mogao da uradi. Sve što znam jeste da su pre dve nedelje otvorena dva Instagram profila preko kojih je dobijao uvrede i pretnje. Znam da mi je rekao da mora da angažuje hakera jer su mu slali uzasne stvari. Ja sam to ispričala policiji - rekla je Lejla.

O slučaju se oglasila zatim i policija, te su saopštili da je došlo "do samopovređivanja tokom čišćenja oružja".