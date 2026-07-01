KRALJ PARFEMA ODUŠEVLJEN MIRISIMA JK! Iz luksuza Beograda na vodi poslao jasnu poruku, nije krio oduševljenje! (VIDEO)
Džeremi Frejgrans (Jeremy Fragrance) je jedan od najpoznatijih svetskih influensera, jutjubera i poslovnih ljudi za parfeme.
On je stekao milione pratilaca na platformama poput Jutjuba i Instagrama zahvaljujući svojim energičnim i kratkim recenzijama parfema.
On je trenutno u poseti Srbiji, a ovom prilikom do njega su došla i dva parfema pop dive Jelene Karleuše “Ja” i “Sun”, pa je svoje utiske podelio sa svojim pratiocima.
- A sada da na brzinu otpakujem ovaj parfem. Ja sam broj jedan ikona u svetu parfema koja sledi Isusovo učenje. I da ga pomirišem. Miriše dobro. Oba su Jelena Karleuša. Ooo, ovaj baš lepo miriše. "Sun" - istakao je oduševljeni Džeremi za ova dva parfemska bestselera, koja je isprobao u svojoj hotelskoj sobi u Beogradu na vodi.
Inače, Džeremi je poznat po svom prepoznatljivom stilu — uvek nosi odelo, ima jaku energiju i koristi kratke, jasne reči kao što su "Power" (Snaga) ili "Fragrance" (Miris). On je lansirao i sopstvene parfeme, od kojih je najpoznatiji Office For Men.
Njegovo pravo ime je Danijel Šuc (Daniel Sütz), a rođen je u Poljskoj i živi u Nemačkoj.