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Džeremi Frejgrans (Jeremy Fragrance) je jedan od najpoznatijih svetskih influensera, jutjubera i poslovnih ljudi za parfeme.

On je stekao milione pratilaca na platformama poput Jutjuba i Instagrama zahvaljujući svojim energičnim i kratkim recenzijama parfema.

On je trenutno u poseti Srbiji, a ovom prilikom do njega su došla i dva parfema pop dive Jelene Karleuše “Ja” i “Sun”, pa je svoje utiske podelio sa svojim pratiocima.



- A sada da na brzinu otpakujem ovaj parfem. Ja sam broj jedan ikona u svetu parfema koja sledi Isusovo učenje. I da ga pomirišem. Miriše dobro. Oba su Jelena Karleuša. Ooo, ovaj baš lepo miriše. "Sun" - istakao je oduševljeni Džeremi za ova dva parfemska bestselera, koja je isprobao u svojoj hotelskoj sobi u Beogradu na vodi.