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Pevačica Anica Milenković, koja je devedesetih godina harala estradom i nizala hitove, nakon godina provedenih daleko od očiju javnosti progovorila je o najtežem periodu svog života. U emisiji „Amidži šou“ priznala je da su je privatni problemi i stres doveli do ozbiljne borbe sa kilogramima i narušenog zdravlja.

- Jednom prilikom si izjavila:"Posle operacije i terapije tražila sam spas u hrani". Izjavila si negde da si u jednom trenutku imala 115 kilograma. Je l' to istina?

Anica je bez oklevanja potvrdila i progovorila o stresu s kojim se suočila kada se njen sin, rođen bez sluha, našao na operacionom stolu.

- Jeste. Posle operacije, kada je moj sin operisan, kada su mu ugrađeni kohlearni implanti, to je bilo stresno za mene, on je imao 13 meseci... Svo nezadovoljstvo, tugu, nespavanje - sve sam stavila na sto. Jedino me je hrana mogla spasiti. Ima ljudi koji jedu kada su nervozni, neko mršavi, a ja kada sam nervozna mogu sve da pojedem. Samo hrana i hrana! Ja sam iz Kasidola, kod nas je lepa hrana, domaća, pa se od malih nogu navikneš na hranu - ispričala je pevačica.

1/9 Vidi galeriju Anica Milenković Foto: Printscreen

Ne boji se rada

Kako bi obezbedila finansijsku sigurnost i krov nad glavom svojoj deci, Anica se u Americi uhvatila u koštac sa poslovima o kojima mnoge javne ličnosti ne bi ni razmišljale. Na pitanje kako gleda na taj period, ističe da su je teška vremena naučila prilagodljivosti i borbenosti.

- Sve sam ja radila. Sada, kada sa ove tačke gledišta gledam, ništa mi teško nije palo. U početku se čoveku sve novo čini teško, da li i će moći, ali se čovek navikne. Sve je to život, lepo je naučiti, što više stvari znati - rekla je ona.

Ono što je javnost posebno zaintrigiralo jesu sami poslovi kojima se tamo bavila – od čišćenja kuća i brige o starima, pa sve do upravljanja teškim teretnim vozilima.

1/5 Vidi galeriju Anica Milenković putuje po 23 sata samo da dođe u Srbiju Foto: Kurir/Printscreen, Pravo lice estrade, Zorana Jevtić, Promo