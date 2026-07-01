Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović zajedno sa bratom izgradio je impresivno porodično imanje u Crnoj Gori, kojim se s ponosom pohvalio na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin/Instagram

Na svom Instagram profilu pokazao je kako danas izgleda njihov posed, ističući da za njega to nije samo nekretnina, već dedovina u koju je, kako kaže, uložio "svaku kap krvi i znoja".

."Kako je izgrađeno, to mi znamo. Kako se borimo, nećemo nikome pričati, zna dragi Bog i nas dvojica. U ovo imanje smo ugradili svaku kap krvi i znoja a lagati se nećemo, bilo je i suza. Srećni smo što na našoj dedovini možemo ugostiti ljude dobre volje i dati im na korišćenje parče našeg malog raja. Dobro nam došli", poručio je Vladimir Tomović.

https://www.instagram.com/reel/DaPhLDXB3Od/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

"Radim na tome više od godinu dana"

1/8 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Paparaco lov/Printscreen, Pritnscreen/Instagram, Ana Paunković, Kurir/Ana Denda

Inače, Vladimir Tomović je jednom prilikom otkrio da su on i brat radili svakog dana i da su uspeli da uštede čak 20.000 evra.

- Imamo tri bazena. Dva za odrasle i jedan prilagođen za decu. Sa Vladanom sam počeo da radim na tome pre više od godinu dana, ali se to intenziviralo u zadnja tri meseca od mog izlaska iz rijalitija. O novcu ne bih, ali je uloženo puno, kako materijalnih sredstava tako i energije. Ali svaki trud se u životu isplati, rekao je jednom prilikom za domaće medije.

Šta je Vladimir rekao o vezi sa Stanijom?

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

Vladimir je, podsetimo, tokom učešća u Zadruzi svojevremeno bio u vezi sa Stanijom Dobrojević. Ona je trenutno u rijalitiju, a njeno ponašanje nije mogao a da ne prokomentariše.

- Stanija Dobrojević i danas priča istu priču kao pre deset godina. Ljudi, nemojte, molim vas. Neka nešto promeni, neka malo napreduje. Stalno ista priča o fakultetu i garderobi - započeo je Vladimir svoje izlaganje.

Međutim, ubrzo je prešao na mnogo oštriji ton, te je bez dlake na jeziku napao starletu zbog konstantnog skidanja.

- Žena od 41 godine hoće bradavicama da nam iskopa oči, grudi su joj u prvom planu 24 sata. O kakvom rijalitiju i moralu mi pričamo? Provokativno se predstavlja od jutra do sutra. Zamislite situaciju u kojoj takvu ženu majka fotografiše u toplesu, a vi govorite da je to u redu. Po čemu je to u redu? - rekao je Tomović.