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Peđa Jovanović zakazao je na Dan žena koncert u beogradskoj Areni!

Jedan od najtraženijih i najvoljenijih pevača domaće muzičke scene pred publikom će održati najveći solistički koncert u svojoj dosadašnjoj karijeri, dok su ulaznice od petka 3. jula i zvanično u prodaji.

Nakon godina ispunjenih hitovima, rasprodatim nastupima i snažnom vezom sa publikom širom regiona, koncert u Areni predstavlja prirodan korak dalje i važan trenutak na njegovom muzičkom putu.

Publiku očekuje veče puno emocija, najvećih hitova i produkcija dostojna jednog od najiščekivanijih muzičkih događaja godine.

„Arena je za mene mnogo više od još jednog koncerta. To je potvrda svega što smo zajedno gradili godinama. Svaki nastup, svaka pesma i svaki aplauz doveli su me do ovog trenutka. Zato želim da ovo bude veče koje ćemo zajedno pamtiti, veče u kojem ćemo slaviti muziku, emocije i poverenje koje mi publika godinama pruža. Radujem se svakom čoveku koji će biti deo ove priče“, izjavio je Peđa Jovanović, koji nije krio uzbuđenje zbog još jednog spektakla koji nam priprema!

1/5 Vidi galeriju Peđa Jovanović Foto: Dusan Petrovic/Nemanja Nedovic/Instagram

Posebnu simboliku događaju daje i datum održavanja! Na Dan žena, kada se širom sveta slavi snaga, lepota i posebnost dama, Peđa Jovanović će održati koncert koji će toj večeri dati dodatnu emociju i značaj. Njegov prepoznatljiv glas, iskrena interpretacija i emocija koju prenosi kroz svaku pesmu učinili su ga posebno omiljenim među ženskom publikom, koja je godinama jedan od najvažnijih oslonaca njegove karijere.

Pripreme za koncert već su u toku, a u narednom periodu publiku očekuje niz iznenađenja i ekskluzivnih sadržaja koji će otkriti kako nastaje najveći projekat u karijeri jednog od najpopularnijih pevača!