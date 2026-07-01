SPORTISTA, MLAĐI I VAN JAVNE SCENE: Ovo je novi dečko Barbare Bobak: Nakon nekoliko godina samovanja pevačica srećna u ljubavi: Lep je kao lutka!
O emotivnom životu Barbare Bobak gotovo da se ništa nije znalo otkako je raskinula sa pevačem Darkom Lazićem. Međutim, gostujući u emisiji Amidži šou, pevačica je priznala da ima dečka.
Bobakova je govorila o brojnim aktuelnostima, a sve je iznenadila priznanjem da ima novog dečka.
Voditelj Ognjen Amidžić je i sam bio iznenađen njenim priznanjem, pa je počeo da je ispituje ko je njen novi izabranik.
- Podugo smo zajedno. Ne bavi se javnim poslom, mlađi je od mene. Sportista, sluša sve žanrove muzike, viši je od mene. Nije levoruk. Lep je kao lutka - odgovarala je Barbara na brza pitanja, a kada je Amidžić probao da je zbuni i od nje izvuče ime, pevačica se nasmejala.
- Bi li voleo da znaš? Neću da ti kažem - poručila je mlada pevačica kroz smeh.
Barbara nakon letnje turneje teža za 400.000 evra
Jedan estradni menadžer, koji je tražio da ostane anoniman, rekao nam je da su najbolji termini, oni udarni u špicu sezone, odavno podeljeni i dogovoreni s pevačima i klubovima.
- Ko dosad nije završio pregovore i dogovore, teško da sad može da se nada nekom uspehu. O terminima se pričalo pre pola godine i proletos. Vidim da će opet ista ekipa, kao i prethodnih godina, da dominira ovog leta. Tu je Saša Matić, koji će imati dosta nastupa i koncerata svuda u regionu, zatim Tea Tairović, Sloba Radanović, Barbara Bobak, Aco Pejović, Darko Lazić. Naravno, tu je i veliki povratak na scenu Aleksandre Prijović, biće tražena gde god bude pevala. Po nekim procenama, Prija, Tea i Saša će najviše zaraditi, verovatno po oko 700.000 evra. U obzir treba uzeti da su njihovi nastupi najskuplji i da pojedinačno uzimaju velike iznose za tezge. Odmah iza njih su Barbara Bobak i Sloba Radanović, siguran sam da će oni zaraditi najmanje po 400.000 evra, jer imaju dosta zakazanih nastupa, isto kao Sanja Vučić i Milica Pavlović, koje su vrlo tražene - kaže sagovornik zaKurir.
Kurir.rs