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O emotivnom životu Barbare Bobak gotovo da se ništa nije znalo otkako je raskinula sa pevačem Darkom Lazićem. Međutim, gostujući u emisiji Amidži šou, pevačica je priznala da ima dečka.

Bobakova je govorila o brojnim aktuelnostima, a sve je iznenadila priznanjem da ima novog dečka.

Voditelj Ognjen Amidžić je i sam bio iznenađen njenim priznanjem, pa je počeo da je ispituje ko je njen novi izabranik.

- Podugo smo zajedno. Ne bavi se javnim poslom, mlađi je od mene. Sportista, sluša sve žanrove muzike, viši je od mene. Nije levoruk. Lep je kao lutka - odgovarala je Barbara na brza pitanja, a kada je Amidžić probao da je zbuni i od nje izvuče ime, pevačica se nasmejala.

- Bi li voleo da znaš? Neću da ti kažem - poručila je mlada pevačica kroz smeh.

1/6 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Kurir

Barbara nakon letnje turneje teža za 400.000 evra

Jedan estradni menadžer, koji je tražio da ostane anoniman, rekao nam je da su najbolji termini, oni udarni u špicu sezone, odavno podeljeni i dogovoreni s pevačima i klubovima.

- Ko dosad nije završio pregovore i dogovore, teško da sad može da se nada nekom uspehu. O terminima se pričalo pre pola godine i proletos. Vidim da će opet ista ekipa, kao i prethodnih godina, da dominira ovog leta. Tu je Saša Matić, koji će imati dosta nastupa i koncerata svuda u regionu, zatim Tea Tairović, Sloba Radanović, Barbara Bobak, Aco Pejović, Darko Lazić. Naravno, tu je i veliki povratak na scenu Aleksandre Prijović, biće tražena gde god bude pevala. Po nekim procenama, Prija, Tea i Saša će najviše zaraditi, verovatno po oko 700.000 evra. U obzir treba uzeti da su njihovi nastupi najskuplji i da pojedinačno uzimaju velike iznose za tezge. Odmah iza njih su Barbara Bobak i Sloba Radanović, siguran sam da će oni zaraditi najmanje po 400.000 evra, jer imaju dosta zakazanih nastupa, isto kao Sanja Vučić i Milica Pavlović, koje su vrlo tražene - kaže sagovornik zaKurir.