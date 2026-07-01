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Asmin Durdžić svoje učešće i borbu sa bivšim i sadašnjim devojkama će skupo naplatiti. Kako prenose domaći mediji, Asmin će od 9 meseci provedenih u Eliti 9, zaraditi između neverovatnih 400.000 do 450.000 evra.

Ono što je interesantno je to da je Durdžić pre ulaska u rijaliti na pitanje za koju sumu bi pristao na učešće, izjavio da je to cifra od pola miliona evra. Što je tražio to je izgleda i dobio.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Stanijina majka šokirana bivšim zetom

Inače, nakon Asmina, u Zadrugu 9 Elitu je ušla i Stanija Dobrojević. Starleta trenutno vodi teške sukobe sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, njegovom bivšom suprugom Aneli Ahmić i novom izabranicom Majom Marinković. Brojne uvrede i provokacije u šouu zaprepastile su gledaoce, ali i Stanijinu porodicu.

Zbog toga je njena majka, Slavica Dobrojević, odlučila da prekine višegodišnje medijsko ćutanje i prvi put se javno oglasi.

- Neverovatno da se neko izruguje tako strašnom tragedijom u kojoj je jedna porodica izgubila sve. Stanijin otac je imao samo 40 godina kada je tih nesrećnih devedesetih poginuo braneći svoje ognjište. Ostala sam sama da podižem i vaspitavam svoju decu. Učila ih da budu dobri ljudi i da ne mrze nikog. Zato je Stanija i dala pristup Asminu jer nije bila naučena da mrzi posle svega što je naša porodica doživela. Ali, nažalost, Stanija je dala pristup ne čoveku druge vere, već lošem čoveku, zato i doživljava danas ove primitivne uvrede od nekog ko za bolje i drugačije očigledno ne zna - šokirana je Slavica Dobrojević koja se osvrnula na provokacije Asmina i Maje na račun njenog sina, Stanijinog brata.