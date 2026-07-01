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Pevačica je u intervjuu za Radio S3 otkrila detalje koje fanovi nisu znali: u kući ima svoj mali muzej, hejtere bi povela na let sa sobom i poslala im piće, a u ugovoru ima stavku zbog koje organizatori moraju dobro da paze.

Milica Pavlović gostovala je na Radiju S3 i u razgovoru otkrila niz detalja koji do sada nisu bili poznati javnosti. Govoreći o domaćoj sceni, Milica je posebno izdvojila Rastu za kog je imala samo reči hvale: nazvala ga je “našim Bad Bunnyjem” i dodala da bi, kada bi otišao u svet, “to bi eksplodiralo”. Kaže da Rasta izgleda brutalno, nastupa brutalno i da “nijedna svetska faca nije veća od Raste”.

Foto: Milica Lotina

Milica je otkrila da u svojoj kući u Bunibrodu ima poseban prostor u kojem čuva kostime — praktično svoj mali muzej. Posebno mesto zauzima famozna plava haljina iz Novog Sada, ona sa šlicem, koja je svojevremeno zapalila društvene mreže.

“Nju čuvam specijalno”, priznala je Milica i dodala da stoji posebno odvojena i da ima sentimentalnu ulogu za nju.

Takođe, pokazala je i kako se nosi s hejterima. Dok bi mnogi rekli da bi ih ostavili “na aerodromu”, Milica je imala potpuno drugačiji odgovor: povela bih ih na let, stavila u zadnji red i poslala im piće. A kada je reč o nastupima, priznala je da u njenom ugovoru postoje stvari oko kojih nema šale — posebno rezervni agregat.

“Kad biste vi znali moj ugovor…”, rekla je Milica, pa objasnila da organizatori moraju biti spremni jer struja ne sme da nestane pred nastup.

Celo gostovanje možete da pogledate u nastavku: