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Ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović, Sofija Šašić važi za pravi lepoticu, a svojim atraktivnim izdanjima često privlači veliku pažnju. Ona voli da sa pratiocima pokazuje kako provodi svoje slobodno vreme, a sada je slikama u kupaćem kostimu napravila pravu pometnju.

Sofija trenutno boravi na letovanju i uživa u menjanju plaža, kao i kupaćih kostima. Zgodna brineta je otputovala u Crnu Goru gde je maksimalno posvećena hedonizmu, te nije izostala ni plovidba jahtom.

Ona je pozirala u atraktivnom kupaćem kostimu sa animal printom koji je istakao njene obline. Sofija je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najzgodnijh ćerki poznatih ličnosti.

1/3 Vidi galeriju Skinula se Sofija Šašić Foto: Printscreen

"Nisam bahata"

Podsetimo, ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović nedavno je govorila o tome kako sebe ne smatra bahatom devojkom, a otkrila je na šta najviše novca troši.

- Nisam ja bahata, ali volim da trošim na sebe kada sebi mogu da priuštim šta želim. Kada mi se nešto svidi i kada se na nešto nameračim cena me ne interesuje.

Sonja Vuksanović je, podsetimo, Željka Šašića ostavila zbog njegovog kolege i prijatelja Ace Lukasa sa kojim je dobila ćerku. Ipak, ni njihov brak nije potrajao pa su se razveli.

Tada je Sofija poželela da uzme očuhovo prezime i odrekne se svog.

O ovim skandalima je javnost dugi vremenski period brujala, a čini se da je između oca i ćerke, Željka i Sofije sada sve u najboljem redu, čak su se nedavno provodili zajedno u izlasku.

Foto: Printscreen/Instagram