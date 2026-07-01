ODREKLA SE OCA, UZELA PREZIME NJEGOVOG KOLEGE: IPoznata dama se pomirila sa pevačem pa preti da mu pomuti popularnost: Kad se na nešto nameračim...
Ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović, Sofija Šašić važi za pravi lepoticu, a svojim atraktivnim izdanjima često privlači veliku pažnju. Ona voli da sa pratiocima pokazuje kako provodi svoje slobodno vreme, a sada je slikama u kupaćem kostimu napravila pravu pometnju.
Sofija trenutno boravi na letovanju i uživa u menjanju plaža, kao i kupaćih kostima. Zgodna brineta je otputovala u Crnu Goru gde je maksimalno posvećena hedonizmu, te nije izostala ni plovidba jahtom.
Ona je pozirala u atraktivnom kupaćem kostimu sa animal printom koji je istakao njene obline. Sofija je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najzgodnijh ćerki poznatih ličnosti.
"Nisam bahata"
Podsetimo, ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović nedavno je govorila o tome kako sebe ne smatra bahatom devojkom, a otkrila je na šta najviše novca troši.
- Nisam ja bahata, ali volim da trošim na sebe kada sebi mogu da priuštim šta želim. Kada mi se nešto svidi i kada se na nešto nameračim cena me ne interesuje.
Sonja Vuksanović je, podsetimo, Željka Šašića ostavila zbog njegovog kolege i prijatelja Ace Lukasa sa kojim je dobila ćerku. Ipak, ni njihov brak nije potrajao pa su se razveli.
Tada je Sofija poželela da uzme očuhovo prezime i odrekne se svog.
O ovim skandalima je javnost dugi vremenski period brujala, a čini se da je između oca i ćerke, Željka i Sofije sada sve u najboljem redu, čak su se nedavno provodili zajedno u izlasku.
Kurir.rs/ Blic