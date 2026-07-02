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Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 priredio je svečanu večeru u poznatom beogradskom restoranu za uski krug predstavnika medija s kojima godinama uspešno sarađuje.

Makedonski šoumen je ovom prilikom predstavio svoje nove dve pesme "Sve" i 13 razloga", koja je duet s mladim Davorom Ardžikom.

Tom prilikom smo sa Bokijem pretresli sve aktuelne teme, a on, kao što je i poznato, nije imao dlake na jeziku.

Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Kolege mi sad nisu bile bitne. Sad sam pozvao samo vas, ovo je druženje za jedno odabrano društvo. Kažu svi da sam sa ove dve nove pesme napravio pravi haos na estradi. Bio sam svestan da će sve to da izazove pažnju veliku, ali nisam bio svestan da će baš takva ekspanzija da se desi za tako kratak period. Svi pregledi su organski.

Na ovim pesmama sarađuješ sa Darkom Dimitrovim, s kojim si svojevremeno završio i na sudu.

- Darko je apsolutni genije kada je muzika u pitanju. Nas dvoje nismo razgovarali 20 godina. On me je tužio, pa me je dobio jer mi je jezik bio brži od pameti. Tužio me je za klevetu i za uvredu časti. Sve sam mu oprostio. To se sve desilo kad sam ja trebao da idem na Evroviziju, pa je onda on bio protiv mene, pa je onda sam ja krenuo protiv njega i tako. Estradne budalaštine. I onda sam ja sada, posle 20 godina, rekao: "Ponos tamo negde iza, izvini se lepo čoveku". Davor mi je poslao njegov broj, i ja mu kažem: "Darko, dobro jutro, Boki 13." Kad je čuo da je Boki 13, nije mu bilo baš prijatno. Kad smo krenuli da pričamo, onda je taj razgovor otišao u prijatniju atmosferu.

Po društvenim mrežama se piše da ste ti i Davor u vezi i da ga ti na ovaj način guraš u medije. Da li je Davor to očekivao i bio spreman na sve ovo što se dešava?

- Očekivao je. Gde smo, bre, u vezi? Mogla sam da ga rodim (smeh). Da li si normalan? U stvari, da, mogla sam, ali nisam. Ako može Madona, mogu i ja. Ja to ne mogu od četiri do sedam kao Dara, to ne može svako. Dara je tu u prednosti.

U novom spotu pališ i jednu od svojih "birkin" tašni.

- Da. To je prava "birkinka", nije fejk. Nismo kupili fejk s pijace pa kao da fejkujemo da palimo. Ne, ja sam je zapalio. Od pre zatvora mi je ta torba. Ostalo mi je ružno sećanje na nju i zato sam je spalio. Simbolično.

1/4 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prošle nedelje je opljačkana tvoja porodična kuća u Skoplju. Šta su ti lopovi uzeli?

- Da, ušli su i opljačkali sve. Uzeli su mi nakit, satove, tašne, preko deset "ermes" modela, "šanela", 100 naočara... Uzeli su puno stvari, sve su uzeli. Dok je stiglo obezbeđenje, odneli su to što su odneli. Ja znam kolika je šteta, al' sad ne bih da idem u detalje zbog istrage. Inače, ako nešto mrzim, mrzim lopove, pravo da ti kažem. Mislim, ja sam u zatvoru bio sa svakakvima. Bili su to i lopovi, i možda sam i sedeo, pričao i družio se s njima, ali mrzim ih.

Na koga sumnjaš? Je li to neko blizak tebi?

- Sumnjam. Pa ne znam koliko mi je blizak, ali ta osoba je bila u mom neposrednom društvu ili je radila za mene. Zamisli, ja pevam "da mi uzmu sve" i dan-dva pre premijere pesme to mi se i dogodi. To je Marina pričala: "Pazi šta prizivaš i otpevaš." I stvarno je tako.

Da li su čuo nove pesme tvoje drugarice Jelene Karleuše?

- Jesam, a i ona je meni čestitala. Napisala mi je poruku da je pesma brutalna i da sam pokidao. Mi se skoro svaki dan čujemo. Njene nove pesme će biti pomeranje granica u svakom smislu. Ono što sam ja video, stvarno mogu da kažem da će ovaj put Jelena da pobedi samu sebe.

Kako ti se dopada novi album i vizuelni identitet Aleksandre Prijović?

- Odlična je muzika. Ima dve, tri pesme koje su fantastične. A što se tiče stajlinga, ona ima svoj modni tim blizak meni i znam da je Prijovićka pošteno plaća sve svoje komade. Ako sam ranije mislio da je to džaba kod nje, danas ne mislim to. Ima stav, mogu da je prepoznam, napredovala je.

1/9 Vidi galeriju Bojan Jovanovski – Boki 13 pojavio se i večeras na trećem koncertu Vesne Zmijanac Foto: Damir Derivšagić

Da li si definitivno odustao od dueta sa Anom Nikolić?

- S kim? Jel to ona što je sa Raletom? Mi smo se sad videli na finalu "Hajp Zvezda", ali sve dok je ona sa Raletom i sve dok se ona ne dovede u jedno normalno stanje, mislim da tu nema prostora za bilo šta, da budemo realni.

Da li ponekad ideš u prodavnicu?

- Ne idem sad. Ja ne znam niti da kupujem, niti idem u prodavnice. A i nema prodavnice blizu moje kuće. Moj tim je zadužen za kupovinu.

Iza tebe je uspešno završena prva sezona tvog podkasta. Ko ti je bio najizazovniji za saradnju?

- Najgledanija je bila epizoda sa Anom Nikolić i da je ona i najviše zaradila. Najteže mi je bilo da dovedem tu ludu ženu. A najizazovnija sa Draganom Mirković. Uživao sam.

Ti si jedini kome je uspela da se otvori i da priča o detaljima razvoda.

- Dragana je divna osoba. Otvorila se, ali ja nisam insistirao na tome. Jedva čekam da idem kod nje u Beč. Pozvan sam.

Da li će biti koncerta u Beogradskoj areni?

- Ja sam se video sa Sašom Mirkovićem, s obzirom na njegovu situaciju u kojoj se čovek nalazi. Biće koncerta, ja se spremam. Uskoro će krenuti nova reklama.

1/6 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs

Intervju Bokija 13 za Kurir: