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Ljubavni trougao o kojem danima bruji ceo Balkan dobio je novi, šokantan obrt. Nakon što je u javnost isplivao, a potom brzinom svetlosti obrisan, snimak na kojem se Džejla Ramović i Jakov Jozinović strastveno ljube na jahti, situacija se ne smiruje.

Društvene mreže doslovno gore od trenutka kad se saznalo za ljubavnu vezu dvoje mladih pevača, ali i Džejla i Jakov su, umesto pozitivnih komentara, na meti oštrih osuda, dok su svi na strani njenog bivšeg dečka Bojana Cvjetićanina, frontmena slovenačkog benda Džoker aut.

Oštre kritike

Korisnici Iksa smatraju da je prava ili izrežirana veza Ramovićeve i Jozinovića sramotna, a da je to što su učinili Bojanu - obična izdaja.

Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- "Jakov 2025. dok peva pesmu svog druga, da bi mu 2026. ukrao devojku kojoj je pesma i posvećena!", "Džejla je ostavila Bojana zbog Jakova?", "Ovaj Bojan je tako seksi, Jakov ne može ni da mu priđe!", "Klasična izdaja!", "Ovo je baš dno dna što su uradili Džejla i Jakov, bez obzira na to da li se radi samo o marketingu ili su se stvarno smuvali!", "Bojan je pametno uradio što ih je blokirao!", "Jakov mi se posle ovoga baš zgadio, ovo mu nije trebalo!" - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

U međuvremenu, domaća javnost je počela da se interesuje za Cvjetićanina i njegov ljubavni život pre nego što je otpočeo vezu s Džejlom. Tako se pretragom na internetu može pronaći vest iz 2024. u slovenačkim medijima da je u vezi s mladom holivudskom zvezdom Sejdi Sink.

Sejdi je najpoznatija po ulozi u hit seriji "Stranger Things", a njih dvoje su primećeni u poznatim kafićima u centru Ljubljane, gde su razmenjivali nežnosti. Međutim, Bojan se tada oglasio ističući da među njima nema ljubavne veze, da su samo prijatelji. Ono što je sad zanimljivo jeste da je ova vest postala ponovo viralna, i to na Tiktoku, na kome se nakon vesti o Džejli i Jakovu ponovo šeruju Bojanovi snimci sa Sinkovom.

Foto: Printskrin

Iako se Jakov i Džejla još uvek ne oglašavaju povodom snimka i svoje romanse, klupko je počelo da se odmotava, pa je sada na Instagramu rešio da progovori i slovenački influenser poznat pod imenom Nepridiprav, inače bliski prijatelj Bojana Cvijetićanina.

- Ova ljubavna afera me nije nimalo iznenadila. Družiš se s Bojanom i krišom mu preotimaš devojku. To je mimo svih kodeksa. Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pesme, a u međuvremenu mu osvajaš devojku. Devojka koja tako brzo prelazi iz jedne veze u drugu, a pritom proliva krokodilske suze, uopšte nije vredna poštovanja - šokirao je Slovenac na Instagram storiju.

Foto: Printskrin

Inače, kako smo već i pisali, Bojan se zbog cele ove situacije prilično razbesneo.

Frontmen slovenačkog benda Džoker aut je otpratio, a po svemu sudeći i blokirao, i Džejlu i Jakova. Objave s navodnim dokazima brzo su se proširile društvenim mrežama, a korisnici platforme uveliko komentarišu da je reč o novom zapletu u odnosima troje mladih muzičara.

Zanimljivo je da su Bojan i Jakov, uprkos pričama o Džejli, godinama negovali dobar, kolegijalni odnos. Frontmen Džoker auta više puta je na društvenim mrežama delio zajedničke fotografije s Jakovom i javno podržavao njegov rad, nazivajući sebe i njega i "braćom".

Da su bili u dobrim odnosima, potvrđuje i činjenica da je bend Džoker aut gostovao na Jozinovićevom koncertu u Ljubljani 8. maja.

Podsetimo, Džejla nikad nije javno potvrdila vezu s Bojanom, iako su mediji dugo pisali o njihovoj romansi. Na pitanje o njihovom odnosu ranije je odgovarala veoma diplomatski.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

- Hajde da to ostavimo za neki drugi put. Oni su malo pobrkali lončiće. Samo su mu zalepili epitet da je glumio u spotu, a on je i pisao scenario i režirao, i sve je to palo u senku zbog tih navoda. Na kraju se zapravo sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno smo zaboravili - rekla je pevačica nedavno za Klix.ba.

Snimak Jakova i Džejle izazvao je lavinu reakcija na društvenoj mreži Iks, gde se priča razvila u nekoliko pravaca - od romantizovanja njihove veze do teorija o pažljivo osmišljenom PR potezu.

Ovo je masterklas

Upravo taj "objavi pa obriši" momenat dodatno je podgrejao interesovanje javnosti, jer se u digitalnom dobu gotovo ništa ne može potpuno izbrisati, posebno kad su u pitanju viralni sadržaji koji uključuju poznate ličnosti.

Foto: Printscreen/Instagram

- Ako je ovo PR, onda je genijalno odrađeno, svi pričaju o njima! Ovo je baš filmska priča, prelepo ako je iskreno! Ne postoji slučajno objavljen pa obrisan video u 2026. godini! Oni bukvalno dominiraju svakim trendom, gde god da se okreneš - oni! Ako je marketing, onda je ovo masterklas. Ako nije, onda su baš zaljubljeni! Kakva reklama i osmišljena priča pred duet koji snimaju - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Kurir.rs

Jakov i Džejla: