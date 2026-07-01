Slušaj vest

Vesna Đogani i Đole Đogani kako je već poznato svake godine leto provode u Crnoj Gori u jednom od najluksuznijih hotela. Međutim, danas se u holu hotela dogodio opšti haos kada je Vesna upala u hotel i krenula prema stolu gde je sedeo njen suprug.

Đoletu je danas rođendan, a pevačica je rešila da ga iznenadi.

Vesna mu je prišla sa ogromnim osmehom i flašom šampanjca u rukama. Pevačica nije obraćala pažnju na okolinu te ga je snažno zagrlila, izljubila i zapevala mu dobro poznatu rođendansku pesmicu.

Snimak je raznežio sve a Vesna ga je podelila na Instagramu što je izazvalo reakcije oduševljenja.

Nizale su se čestitke brojnih fanova, ali i komplimenti na račun Đoletovog neverovatno mladolikog izgleda.

Ovo je po mnogima gest divljenja, te još jedan dokaz da par važi za jednog od najskladnijih na estradi.

Ljubav traje 23 godine

Podsetimo, njih dvoje du uplovili u vezu 2003. godine. Tokom vanbračne zajednice dobili su Adrijana i ćerku Lauru, dok Đole iz braka sa Slađom Delibašić ima ćerke Silviju i Manuelu.

Mnogi ne znaju koliko je Đole zapravo stariji od Vesne. Đole je rođen 1. jula 1960. godine i ima 65 godina, dok je Vesna rođena 15. septembra 1978. godine i ima 47 godina. Dakle, Đole je od Vesne stariji 18 godina.

Zanimljivo je i to da se nikada nisu odlučili da odu pred matičara.

1/4 Vidi galeriju Zajedno i u dobru i u zlu Foto: Dušan Petrović