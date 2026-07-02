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Milica Pavlović je pre nekoliko dana predstavila dugoočekivani album "Caka", projekat na kojem je, kako je i sama više puta isticala, radila mesecima, tačnije pune dve godine sa svojim timom. Međutim, umesto da u potpunosti uživa u reakcijama publike, pevačica se, prema saznanjima našeg izvora, ponovo suočila sa problemima koji neodoljivo podsećaju na situaciju kroz koju je prolazila i nakon objavljivanja pesme "Crna jutra", kada je bila žrtva sajber nasilja.

Kako otkriva izvor blizak pevačici, ovoga puta na meti se našao njen Jutjub kanal, zbog čega je, navodno, došlo do smanjene vidljivosti kako samog kanala, tako i novih pesama sa albuma.

- Milica i njen tim odmah su primetili da nešto nije u redu. Pojedini spotovi nisu dobijali očekivanu vidljivost u prvim satima, iako je interesovanje publike bilo ogromno. Sve veoma podseća na situaciju koju je već jednom prošla. Nije joj bilo svejedno, ali nije dozvolila da je to pokoleba - priča naš izvor.

1/6 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radisic

Istovremeno, na društvenim mrežama mogli su se videti brojni negativni komentari na račun pevačice, zbog čega su mnogi njeni fanovi zaključili da neko ponovo pokušava da baci senku na njen veliki projekat. Iako za takve tvrdnje nema zvanične potvrde, mnogi smatraju da nije slučajno što su se problemi pojavili baš u trenutku kada je objavljen jedan od najiščekivanijih domaćih albuma godine.

Da je i sama svesna da put do uspeha nikada nije lak, Milica je pokazala objavom na društvenim mrežama. Uz fotografije sa snimanja jednog od čak dvanaest spotova sa albuma "Caka", napisala je poruku koja je mnogima privukla pažnju:

"Caka je u tome da ne može da se zaustavi avion sastavljen od truda, rada, strpljenja i ljubavi."

Upravo ta rečenica mnogi su protumačili kao odgovor na sve izazove koji su je pratili poslednjih dana.

1/4 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Petar Aleksić

Ipak, čini se da trud, kvalitet i podrška publike ponovo pobeđuju. Nakon nešto sporijeg starta, pesme sa albuma počele su ubrzano da osvajaju sam vrh muzičkih trending lista i da beleže sve veći broj pregleda i slušanja. Mnogi su se zapitali kako je uopšte bilo moguće da projekat izvođača čije nove pesme tradicionalno iščekuju milioni ljudi ne ostvari očekivanu vidljivost odmah po objavljivanju.

Milica Pavlović je tokom karijere više puta pokazala da je jedna od najupornijih i najprofesionalnijih domaćih zvezda. Umesto da je prepreke zaustave, one su joj, po svemu sudeći, postale dodatni motiv da nastavi dalje. A ako je suditi po reakcijama publike i rastu popularnosti albuma "Caka", izgleda da ni ovoga puta ništa nije uspelo da zaustavi njen let.