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Aleksandra Prijović pre nekoliko dana predstavila je dugoočekivani album "Bol i alkohol", koji je publika mesecima s nestrpljenjem iščekivala. Posle duže diskografske pauze, pevačica je objavila novi projekat, a prvi rezultati na muzičkim platformama pokazuju da je još jednom pogodila ukus publike.

Već godinama mnogi Aleksandru Prijović nazivaju naslednicom Cece Ražnatović, pa poređenja između dve pevačice gotovo da ne prestaju. Ovoga puta, publika iz Srbije spojila ih je i na jednoj od najvažnijih muzičkih lista.

Prema podacima sa Jutjuba o najslušanijim muzičkim kanalima u Srbiji tokom protekle nedelje, Aleksandra Prijović zauzela je treće mesto, dok se odmah iza nje, na četvrtoj poziciji, našla Ceca Ražnatović. Razlika u broju pregleda između njih dve bila je minimalna, što još jednom potvrđuje koliko obe imaju ogromnu podršku publike.

Ono što je još zanimljivo je da je Ražnatovićeva i bez novih objava na svom jutjub kanalu konstantno u top 5 najslušanijih izvođača na pomenutoj platformi. Njene pesme i od pre 30 godina ponovo se penju na sam vrh najpopularnijih pesama pa je tako pesma "Vreteno" trenutno jedna od najslušanijih pesama kako na muzičkim platformama i društvenim mrežama tako i kada su nastupi raznih izbvođača na raznim proslavama u pitanju. Pesma "Vreteno" je definitivno stari - novi hit.

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: ATA images

Ceca i Prija između Jale i Bube i Jakova

Zanimljivo je da se odmah iza Cece, na petom mestu, nalazi Jakov Jozinović, dok prva dva mesta već duže vreme neprikosnoveno drže bosanskohercegovački tandem Jala Brat i Buba Corelli, koji godinama dominiraju kada je reč o pregledima na ovoj platformi.

Foto: Printscrean

Treba imati u vidu i da Ceca Ražnatović u poslednjih desetak godina nije bila diskografski aktivna kao ranije i da je na svom zvaničnom Jutjub kanalu objavila svega nekoliko novih projekata. Sa druge strane, Aleksandra Prijović je u prethodnih nekoliko godina svoj kanal obogatila brojnim pesmama i visokobudžetnim spotovima koji danas beleže stotine miliona pregleda.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Printsceen

Iako će rasprava o tome da li je Aleksandra zaista Cecina naslednica sigurno još dugo trajati, brojke pokazuju da je Prijović danas bez dileme među najslušanijim izvođačima u regionu. Činjenica da se na listi našla rame uz rame sa najvećom folk zvezdom Balkana mnogima je još jedna potvrda da je izgradila status jedne od najuspešnijih pevačica svoje generacije.