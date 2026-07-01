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Iako se danas može pohvaliti svojim izvajanim telom, Aleksandra Subotić je prošla kroz tešku depresiju tokom koje je utehu pronalazila u hrani i dostigla čak 90 kilograma. Bivša rijaliti učesnica je zbog te životne situacije trpela mnoge uvrede, a najviše ju je iznenadilo kada ju je otac u rijalitiju javno nazvao "mečkom Božanom".

Uz pomoć majke koja je za nju osmislila jelovnik sa povrćem, kuvanim jajima, proteinskim čokoladicama, ali i napicima bez šećera, Aleksandra je uspela da skine 25 kilograma. Ona već neko vreme održava savršenu liniju od 65 kilograma, ali priznaje da još uvek ima "traume od debljine".

Ovog puta, pokazala je kako uživa pored bazena, a svojim fotografijama mamila je uzdahe mnogih na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen Instagram

Tigrasti bikini je naglasio njene bujne grudi, a po ovim objavama nikada se ne bi moglo naslutiti da je Aleksandra nekada imala problem sa kilažom.

Foto: Printscreen Instagram

Osim što je vodila borbu sa kilogramima, njen ljubavni život bio je podjednako turbulentan.

Oprostila mužu prevaru

Bivša rijaliti učesnica doživela je težak udarac kada ju je 24 godine stariji partner, biznismen Petar Raspopović Peca, prevario sa njenom nekadašnjom najboljom drugaricom Majom Marinković. Iako je kroz suze isticala da nikada ne bi prešla preko takvog "noža u leđa", ona se svom suprugu oprostila neverstvo i danas uživaju u ljubavi.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Subotić uživa u životu Foto: Printscrean, Printscreen, Instagram

Njen svakodnevni život ispunjen je čistim glamurom koji redovno pokazuje pratiocima na mrežama. Zajedno sa svojim izabranikom, Aleksandra živi u velelpnoj nekretnini blizu Novog Sada. Njiovu oazu mira čini veliko dvorište sa palmama, spa centar, teretana, košarkaški teren, ali i veliki bazen.

Svojim fotografijama, Aleksandra je privukla veliku pažnju, budući da vozi specijalni vodeni bicikl po površini svog privatnog bazena.

Kurir.rs / blic

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