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Odbrojavanje do velikog muzičkog spektakla je počelo. Do prvog solističkog koncerta Milančeta Radosavljevića ostala su još samo dva dana, a interesovanje publike ne jenjava. U prodaji je ostalo manje od 300 ulaznica, pa nema sumnje da će dvorana biti ispunjena do poslednjeg mesta.

Sve je spremno za veče koje će ući u istoriju domaće narodne muzike.

Milanče će svoj prvi veliki solistički koncert održati u devetoj deceniji života, čime će još jednom potvrditi da ljubav publike, emocija i pesma ne poznaju godine. Posle decenija nezaboravnih hitova, došlo je vreme da zajedno sa publikom proslavi bogatu karijeru i zapeva pesme koje su obeležile živote mnogih generacija.

Milanče Radosavljević dobio podršku najvećih zvezda:

1/5 Vidi galeriju Vest da će legendarni pevač narodne muzike Milanče Radosavljević održati svoj prvi solistički koncert u Beogradu, i to na Tašmajdanu, odjeknula je među publikom snažnije nego što je iko mogao da pretpostavi. Foto: Printksrin

Uoči koncerta isplivao je i spisak pesama koje će Milanče izvesti pred publikom. Ljubitelje njegove muzike očekuje pravo emotivno putovanje kroz najveće hitove, među kojima su: „Sviraj, sviraj harmoniko“, „Oprosti majko, oprosti“, „Žena plave kose“, „Zašto su ti majko oči pune suza“, „Volim te zauvek“, „Ja priznajem, grešio sam mnogo“, „U grudima srce stane“, „Otišli smo, ti ostade majko“, „Za ljubav sam mladost dao“, „Ljubavi se staroj vrati“, „Kad zasvita dragačevska truba“, „I siromah dušu ima“, „U očima druge žene“, „Magla pala na sokake“, „Tiho teče Sava“, „Izaći ću da je vidim“, „Tiho teče Kolubara“, „Ti odlaziš, bol ostavljaš meni“, „Dao bih ovo malo života“, „Sećaš li se kad smo klinci bili“, „Ustala je majka rano“, „Anđelija“, „Selo moje, mesto najmilije“ i „Žena kao grom“, „Žena plave kose“ i „Dao bih ovo malo života“.

Sve ukazuje na to da Beograd očekuje koncert ispunjen emocijama, uspomenama i pesmama koje su obeležile jednu epohu. Oni koji još nisu obezbedili svoju ulaznicu imaju poslednju priliku, jer je ostalo manje od 300 karata, a interesovanje iz dana u dan sve je veće.

Karte možete kupiti putem linka:

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.