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Ana Nikolić ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovog puta fotografijama koje su izazvala pravu pometnju. Pevačica je uz pomoć veštačke inteligencije iskoristila lik italijanskog glumca i pevača Mikelea Moronea, poznatog po ulozi u filmu 365 dana, pa je nastala fotografija na kojoj deluje kao da je u njegovom zagrljaju.

Na montiranim fotografijama Morone i Ana uživaju u zajedničkom društvu, dok ona zavodljivo pozira ispred kamere. Na prvi pogled sve izgleda potpuno stvarno, zbog čega su mnogi pomislili da je reč o pravoj zajedničkoj fotografiji.

Foto: Printscreen Instagram

Ipak, ubrzo je postalo jasno da je u pitanju AI montaža, odnosno fotografija nastala uz pomoć veštačke inteligencije, kojom je Ana iskoristila lik popularnog glumca kako bi napravila efektnu i veoma uverljivu objavu.

Fotografije su za kratko vreme privukle veliki broj komentara, a mnogi su priznali da ih je veštačka inteligencija ovog puta potpuno zavarala, ističući da montaža izgleda gotovo kao prava fotografija.

Foto: Printscreen Instagram

- Prelep par - pisalo je u komentarima, a nama ostaje da vidimo šta pevačica želi da poruči ovakvim objavama.

U ljubavi sa Raletom

Dok objavljuje ovakve fotografije na društvenim mrežama, ona uživa u ljubavi sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom. Njihov odnos propraćen je turbulencijama, a Rale je jednom prilikom pričao koliko mu njegova izabranica znači.

1/11 Vidi galeriju Ana Nikolić i Goran Ratković Rale Foto: Instagram, Printscreen/Youtube, Printscreen Paparaco Lov

- Ana mi je najveća podrška ne samo u poslu, već i u životu generalno. Životni saputnik, uvek se konsultujem sa njom, ona je toliko inteligentna i duhovita da se samo smejem - rekao je on za Blic svojevremeno, a potom se dotakao njihovih svađa koje se neretko pominju u javnosti.

- Ljubav pobeđuje, da nema toga ne bi bilo ni nas, monotonija ubija. Ovako dešava se nešto, ishod je neminovan, to je pomirenje - zaključio je Ratković.

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